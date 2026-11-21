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Se disputan varios compromisos de las cinco ligas más importantes de Europa, continúan los octavos del Apertura y la Primera Nacional, y se juega la final de la Sudamericana
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Este sábado hay actividad en el Torneo Clausura, con la continuidad de los octavos de final, y en la Copa Sudamericana 2026, con la gran final entre Boca y Atlético Mineiro. Además, continúa el Mundial Sub 17, el Reducido de la Primera Nacional, y vuelve la acción en las principales ligas de Europa luego del receso por la doble fecha FIFA de noviembre, la última del año. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.
En la mañana de la Argentina de destacan los siguientes compromisos: Manchester City vs. Fulham por la Premier League, y Japón vs. Colombia y Camerún vs. Venezuela por la Copa del Mundo para menores de 17 años. Cerca del mediodía, los duelos más destacados son: Brasil vs. Irlanda y Chile vs. Argelia en el Mundial Sub 17, Chelsea vs. Leeds United por la Premier League, y Niza vs. PSG por la Ligue 1.
En cuanto al Torneo Clausura, los octavos continúan con Defensa y Justicia contra Barracas Central y Argentinos Juniors frente a Independiente a las 15 y 17, respectivamente. También a las 5 de la tarde comienzan los encuentros de la Primera Nacional que continuarán desandando el cuadro de cuartos de final. El plato fuerte del día, sin embargo, llegará a las 19.30 y será la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro.
Partidos de este sábado 21 de noviembre
Copa Sudamericana
- 19.30 Boca Juniors vs. Mineiro, la final. ESPN, Disney+ y DSports
Torneo Clausura
- 15 Defensa y Justicia vs. Barracas Central, octavo de final. ESPN Premium
- 17 Argentinos Juniors vs. Independiente, octavo de final. TNT Sports
Premier League
- 9.30 Manchester City vs. Fulham. ESPN y Disney+
- 12 Chelsea vs. Leeds. ESPN y Disney+
- 12 Aston Villa vs. Sunderland. Disney+
- 12 Bournemouth vs. Nottingham Forest. Disney+
- 12 Coventry City vs. Crystal Palace. Disney+
- 12 Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town. Disney+
- 14.30 Newcastle United vs. Arsenal. Disney+
Liga de España
- 10 Alavés vs. La Coruña. ESPN 3 y Disney+
- 12.15 Rayo Vallecano vs. Valencia. DSports 2 y Canal 110 (Flow)
- 14.30 Sevilla vs. Betis. DSports 2 y Canal 110 (Flow)
- 17 Real Madrid vs. Celta. ESPN 3 y Disney+
Serie A
- 11 Como vs. Cagliari. Disney+
- 11 Lazio vs. Lecce. Disney+
- 14 Parma vs. Roma. ESPN 2 y Disney+
- 16.45 Napoli vs. Torino. Disney+
Championship
- 9.30 Millwall vs. Queens Park Rangers. Disney+
- 12 Wolverhampton vs. Charlton. Fox Sports y Disney+
Ligue 1
- 13.15 Nice vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4 y Disney+
- 16.45 Lens vs. Toulouse. Disney+
- 16.45 Lille vs. Lyon. Disney+
- 16.45 Monaco vs. Auxerre. Disney+
- 16.45 Strasbourg vs. Brest. Disney+
Major League Soccer
- 20 Inter Miami vs. Columbus Crew. La primera ronda de playoffs, partido de ida. Apple TV
Bundesliga
- 11.30 Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund. Disney+
- 11.30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Disney+
- 11.30 Union Berlín vs. Leipzig. Disney+
- 14.30 Shalke 04 vs. Stuttgart. ESPN 3 y Disney+
Mundial Sub 17
- 9.30 Japón vs. Colombia. DSports 2 y Canal 110 (Flow)
Brasileirão
- 16.30 Palmeiras vs. Flamengo. Canal 117 (Flow)
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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