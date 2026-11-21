Este sábado hay actividad en el Torneo Clausura, con la continuidad de los octavos de final, y en la Copa Sudamericana 2026, con la gran final entre Boca y Atlético Mineiro. Además, continúa el Mundial Sub 17, el Reducido de la Primera Nacional, y vuelve la acción en las principales ligas de Europa luego del receso por la doble fecha FIFA de noviembre, la última del año. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

En la mañana de la Argentina de destacan los siguientes compromisos: Manchester City vs. Fulham por la Premier League, y Japón vs. Colombia y Camerún vs. Venezuela por la Copa del Mundo para menores de 17 años. Cerca del mediodía, los duelos más destacados son: Brasil vs. Irlanda y Chile vs. Argelia en el Mundial Sub 17, Chelsea vs. Leeds United por la Premier League, y Niza vs. PSG por la Ligue 1.

Con Enzo Fernández convocado, Manchester City recibe a Fulham en una nueva fecha de la Premier Instagram

En cuanto al Torneo Clausura, los octavos continúan con Defensa y Justicia contra Barracas Central y Argentinos Juniors frente a Independiente a las 15 y 17, respectivamente. También a las 5 de la tarde comienzan los encuentros de la Primera Nacional que continuarán desandando el cuadro de cuartos de final. El plato fuerte del día, sin embargo, llegará a las 19.30 y será la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro.

Partidos de este sábado 21 de noviembre

Copa Sudamericana

19.30 Boca Juniors vs. Mineiro, la final. ESPN, Disney+ y DSports

Torneo Clausura

15 Defensa y Justicia vs. Barracas Central, octavo de final. ESPN Premium

17 Argentinos Juniors vs. Independiente, octavo de final. TNT Sports

Premier League

9.30 Manchester City vs. Fulham. ESPN y Disney+

12 Chelsea vs. Leeds. ESPN y Disney+

12 Aston Villa vs. Sunderland. Disney+

12 Bournemouth vs. Nottingham Forest. Disney+

12 Coventry City vs. Crystal Palace. Disney+

12 Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town. Disney+

14.30 Newcastle United vs. Arsenal. Disney+

Liga de España

10 Alavés vs. La Coruña. ESPN 3 y Disney+

12.15 Rayo Vallecano vs. Valencia. DSports 2 y Canal 110 (Flow)

14.30 Sevilla vs. Betis. DSports 2 y Canal 110 (Flow)

17 Real Madrid vs. Celta. ESPN 3 y Disney+

Serie A

11 Como vs. Cagliari. Disney+

11 Lazio vs. Lecce. Disney+

14 Parma vs. Roma. ESPN 2 y Disney+

16.45 Napoli vs. Torino. Disney+

Championship

9.30 Millwall vs. Queens Park Rangers. Disney+

12 Wolverhampton vs. Charlton. Fox Sports y Disney+

Ligue 1

13.15 Nice vs. Paris Saint-Germain. ESPN 4 y Disney+

16.45 Lens vs. Toulouse. Disney+

16.45 Lille vs. Lyon. Disney+

16.45 Monaco vs. Auxerre. Disney+

16.45 Strasbourg vs. Brest. Disney+

Major League Soccer

20 Inter Miami vs. Columbus Crew. La primera ronda de playoffs, partido de ida. Apple TV

El Inter Miami de Lionel Messi comienza este sábado los playoffs de la MLS 2026 RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bundesliga

11.30 Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund. Disney+

11.30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim. Disney+

11.30 Union Berlín vs. Leipzig. Disney+

14.30 Shalke 04 vs. Stuttgart. ESPN 3 y Disney+

Mundial Sub 17

9.30 Japón vs. Colombia. DSports 2 y Canal 110 (Flow)

Brasileirão

16.30 Palmeiras vs. Flamengo. Canal 117 (Flow)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina