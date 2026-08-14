Partidos de hoy, viernes 14 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

Este viernes 14 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Banfield visita a Racing, por el Torneo Clausura

Lo más trascendente de la jornada es el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con el duelo entre Racing y Banfield en el Cilindro de Avellaneda. En la Argentina también hay actividad en la Primera Nacional con Acassuso vs. Midland y Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano; en la Primera A Femenina con la Academia vs. Talleres de Córdoba y en la Primera C con Puerto Nuevo vs. Yupanqui.

A nivel internacional, continúa la Copa Italia con cuatro cruces y hay un duelo de la Europa League, correspondiente a la tercera ronda de clasificación. Además, siguen las ligas de Países Bajos -Eredivisie- y de Portugal y arrancan las de Turquía y Arabia Saudita. En Sudamérica avanzan los certámenes domésticos de Uruguay, Chile y Paraguay mientras que se canceló la actividad en Colombia a raíz del terremoto que hubo esta semana en la región oeste del país y que afectó a varias ciudades.

Los partidos más importantes del viernes 14 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 5

20.30: Racing vs. Banfield (ESPN Premium).

Fecha 25

15: Acassuso vs. Midland (LPF Play).

20.30: Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano (LPF Play).

Primera ronda

13: Parma vs. Catania.

13.30: Cagliari vs. Arezzo (DSports).

15.45: Monza vs. Avellino (DSports 2).

16.15: Fiorentina vs. Benevento (DSports).

Tercera ronda de clasificación

15: KI vs. Poznan.

Fecha 2

15: Telstar vs. Sparta.

Fecha 2

16.15: Sporting vs. Guiramaes.

Fecha 1

19: Galatasaray vs. Corum.