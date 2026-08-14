Partidos de hoy, viernes 14 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

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En la agenda del día se destaca el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura; arranca la liga de Turquía y siguen las de Países Bajos y Portugal
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Este viernes 14 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.
- Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Lo más trascendente de la jornada es el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con el duelo entre Racing y Banfield en el Cilindro de Avellaneda. En la Argentina también hay actividad en la Primera Nacional con Acassuso vs. Midland y Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano; en la Primera A Femenina con la Academia vs. Talleres de Córdoba y en la Primera C con Puerto Nuevo vs. Yupanqui.
A nivel internacional, continúa la Copa Italia con cuatro cruces y hay un duelo de la Europa League, correspondiente a la tercera ronda de clasificación. Además, siguen las ligas de Países Bajos -Eredivisie- y de Portugal y arrancan las de Turquía y Arabia Saudita. En Sudamérica avanzan los certámenes domésticos de Uruguay, Chile y Paraguay mientras que se canceló la actividad en Colombia a raíz del terremoto que hubo esta semana en la región oeste del país y que afectó a varias ciudades.
Los partidos más importantes del viernes 14 de agosto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fecha 5
- 20.30: Racing vs. Banfield (ESPN Premium).
Fecha 25
- 15: Acassuso vs. Midland (LPF Play).
- 20.30: Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano (LPF Play).
Primera ronda
- 13: Parma vs. Catania.
- 13.30: Cagliari vs. Arezzo (DSports).
- 15.45: Monza vs. Avellino (DSports 2).
- 16.15: Fiorentina vs. Benevento (DSports).
Tercera ronda de clasificación
- 15: KI vs. Poznan.
Fecha 2
- 15: Telstar vs. Sparta.
Fecha 2
- 16.15: Sporting vs. Guiramaes.
Fecha 1
- 19: Galatasaray vs. Corum.
- 13.50: NEOM vs. Fayha.
- 15: Hila vs. Faisaly.
- 15: Ettifaq vs. Riyadh.
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