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Partidos de hoy, viernes 14 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

En la agenda del día se destaca el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura; arranca la liga de Turquía y siguen las de Países Bajos y Portugal

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Racing abre la quinta fecha del Torneo Clausura 2026
Racing abre la quinta fecha del Torneo Clausura 2026JUAN MANUEL BAEZ

Este viernes 14 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

  • Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Banfield visita a Racing, por el Torneo Clausura
Banfield visita a Racing, por el Torneo Clausura

Lo más trascendente de la jornada es el inicio de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 con el duelo entre Racing y Banfield en el Cilindro de Avellaneda. En la Argentina también hay actividad en la Primera Nacional con Acassuso vs. Midland y Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano; en la Primera A Femenina con la Academia vs. Talleres de Córdoba y en la Primera C con Puerto Nuevo vs. Yupanqui.

A nivel internacional, continúa la Copa Italia con cuatro cruces y hay un duelo de la Europa League, correspondiente a la tercera ronda de clasificación. Además, siguen las ligas de Países Bajos -Eredivisie- y de Portugal y arrancan las de Turquía y Arabia Saudita. En Sudamérica avanzan los certámenes domésticos de Uruguay, Chile y Paraguay mientras que se canceló la actividad en Colombia a raíz del terremoto que hubo esta semana en la región oeste del país y que afectó a varias ciudades.

Los partidos más importantes del viernes 14 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 5

  • 20.30: Racing vs. Banfield (ESPN Premium).

Fecha 25

  • 15: Acassuso vs. Midland (LPF Play).
  • 20.30: Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano (LPF Play).

Primera ronda

  • 13: Parma vs. Catania.
  • 13.30: Cagliari vs. Arezzo (DSports).
  • 15.45: Monza vs. Avellino (DSports 2).
  • 16.15: Fiorentina vs. Benevento (DSports).

Tercera ronda de clasificación

  • 15: KI vs. Poznan.

Fecha 2

  • 15: Telstar vs. Sparta.

Fecha 2

  • 16.15: Sporting vs. Guiramaes.

Fecha 1

  • 19: Galatasaray vs. Corum.
  • 13.50: NEOM vs. Fayha.
  • 15: Hila vs. Faisaly.
  • 15: Ettifaq vs. Riyadh.
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