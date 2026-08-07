Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La fecha 4 del segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino comienza con dos encuentros del Grupo B
- 4 minutos de lectura'
El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, continúa este viernes con el comienzo de la fecha 4. Se disputarán dos partidos, ambos correspondientes al Grupo B. El minuto a minuto de los dos compromisos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.
La jornada comienza a las 19.30 (horario argentino) en el Gigante de Arroyito con el encuentro entre Rosario Central y Aldosivi, con arbitraje de Pablo Echavarría. Luego, desde las 21.45, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini, con Gonzalo Pereira como el juez designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para impartir justicia.
Cronograma del viernes 7 de agosto en el Torneo Clausura 2026
- 19.30: Rosario Central vs. Aldosivi - Zona B - TNT Sports
- 21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B - ESPN Premium
Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.
Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.
Así se juega la fecha 4
Viernes 7 de agosto
- 19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- 21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
Sábado 8 de agosto
- 14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- 14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- 17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 9 de agosto
- 15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 10 de agosto
- 19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
Martes 11 de agosto
- 21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
Grupos del Torneo Clausura 2026
Zona A
- Platense
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba
- Lanús
- Deportivo Riestra
- Talleres
- Boca
- Estudiantes de La Plata
- Instituto
- Gimnasia de Mendoza
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell’s
- Unión
- Vélez
Zona B
- Argentinos Juniors
- Aldosivi
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- River
- Gimnasia de La Plata
- Estudiantes de Río Cuarto
- Independiente Rivadavia
- Huracán
- Racing
- Rosario Central
- Sarmiento
- Tigre
- 1
Yan Diomande llegó a Real Madrid: de jugar descalzo en Abiyán al fichaje más caro en la historia del club merengue
- 2
La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”
- 3
Matías Almeyda, antes de enfrentar a Lionel Messi: “¿No tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más?"
- 4
La agenda de la TV y streaming del viernes: la cuarta fecha del Clausura y continúa el Masters 1000 de Canadá