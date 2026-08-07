Partidos de hoy, viernes 7 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, continúa este viernes con el comienzo de la fecha 4. Se disputarán dos partidos, ambos correspondientes al Grupo B. El minuto a minuto de los dos compromisos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

La jornada comienza a las 19.30 (horario argentino) en el Gigante de Arroyito con el encuentro entre Rosario Central y Aldosivi, con arbitraje de Pablo Echavarría. Luego, desde las 21.45, Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto se verán las caras en el estadio Bautista Gargantini, con Gonzalo Pereira como el juez designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para impartir justicia.

Independiente Rivadavia recibirá este viernes a Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 4 del Clausura FEDERICO PARRA - AFP

Cronograma del viernes 7 de agosto en el Torneo Clausura 2026

19.30 : Rosario Central vs. Aldosivi - Zona B - TNT Sports

: Rosario Central vs. Aldosivi - Zona B - TNT Sports 21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B - ESPN Premium

Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Aldosivi, que aún no ganó en el campeonato, intentará dar la sorpresa ante Rosario Central X @clubaldosivi

Así se juega la fecha 4

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto

21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

Grupos del Torneo Clausura 2026

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes de La Plata

Instituto

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B