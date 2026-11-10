Partidos de la selección argentina por fecha FIFA: cuándo juega vs. Uruguay y Costa Rica

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos amistosos en el país, en la primera ventana internacional tras el retiro de Lionel Messi
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La selección argentina afrontará dos amistosos en la doble fecha FIFA de noviembre. Ambos serán como local y marcarán el fin de la actividad internacional en este 2026 para el subcampeón del mundo y el comienzo de una nueva era tras el retiro de Lionel Messi del equipo albiceleste. El primer partido será frente a Uruguay el viernes 13 a las 20 (horario argentino) en la Bombonera y el segundo ante Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, en horario a confirmar.
La Celeste viene de quedar eliminada en la etapa de grupos de la última Copa del Mundo. Tras ello, Marcelo Bielsa fue despedido de su cargo como DT y reemplazado por Diego Forlán. El equipo tico, por su parte, no se clasificó al Mundial y de ahora en adelante, con un histórico futbolista costarricense como Bryan Ruiz al mando del equipo, buscará reestructurar el plantel para volver a conseguir buenos resultados como en los últimos años.
Cronograma de amistosos de la selección argentina
Viernes 13 de noviembre
- 20: Argentina vs. Uruguay - La Bombonera.
Martes 17 de noviembre
- Horario a confirmar: Argentina vs. Costa Rica - Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).
El clásico rioplatense registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025 con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante, y es uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. La Argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates. Frente a Costa Rica, en tanto, la selección argentina está invicta porque se enfrentaron ocho veces, con un saldo de seis victorias, la más reciente por 3 a 1 en un amistoso disputado en 2024, y dos empates.
Convocados de la selección argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica
Arqueros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Mediocampistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como 1907)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Delanteros
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (River Plate)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, citó a 28 futbolistas para la doble fecha FIFA de noviembre. Ya sin Lionel Messi en el plantel luego de su retiro internacional, el entrenador sorprendió con la ausencia de referentes como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, y también con el regreso de Gonzalo Montiel. Además, hay dos novedades en la defensa: Mariano Troilo (Parma) y Aarón Anselmino (Chelsea). En contrapartida, los principales ausentes por lesión son Cristian ‘Cuti’ Romero, el nuevo capitán albiceleste, Lautaro Martínez y Nicolás González.
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