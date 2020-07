Marcelo Gallardo y Silvio Romero

15 de julio de 2020 • 16:56

El delantero argentino, Silvio Romero, habló sobre la posibilidad de recibir un llamado del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, para seducirlo de jugar en el club, ante su inminente salida de Independiente.

"No me puedo encasillar solamente en un lugar. Me sentí muy identificado con la gente de Independiente", dijo Romero en una entrevista con Fox Sports. El ex América de México contó que, en 2015 y 2016, tomó contacto con Gallardo, pero que desde que llegó al club rojo, no tuvo "ningún tipo de comunicación" con él.

En ese sentido, consideró: "Fue hace mucho. Pasaron casi tres años. Hoy, es otra la situación". "Podemos hablar de Boca, River o los que estén interesados. Lo lamento en el alma porque me siento muy querido en Independiente. He llevado la cinta, fui goleador del fútbol argentino y tener que irme me duele muchísimo. Pero es la realidad", explicó.

Una relación desgastada

El jugador surgido en Instituto dio su versión acerca de la deuda que Independiente tiene con el y la mayor parte del plantel. "Reclamo lo que tengo por cobrar. Había dado la palabra de que no me iba a ir libre. No me gusta el manoseo que he recibido durante estos dos años y seis meses. Todo tiene un límite. Llegó".

"De la otra parte, no recibí más que versiones y promesas que nunca se cumplieron. Ni siquiera con un convenio avalado por el gremio, firmado por el presidente y el secretario del club. Eso era una sentencia judicial y no lo cumplieron", agregó.

A su vez, el Chino discrepó con la visión de Yoyo Maldonado, secretario del club, quien dijo le pidió más "paciencia" a los futbolistas. "Yo vengo de dos años y medio arrastrando esta situación. En enero, tenía la deuda de un año, más allá de si estaba gordo, flaco, rubio. Los integrantes del plantel han tenido una paciencia muy grande, pero hemos puesto algún límite porque es de la única manera con la que podíamos tratar de conseguir algo".

Mateo, la variable para decidir

Más allá de Gallardo, River o Boca, este cordobés de 31 años, decidirá su futuro en función de la salud de su hijo, que está llevando adelante un tratamiento en la Argentina: "Tengo un tema familiar muy importante que hoy está encaminado, eso hace que escuche posibilidades del medio local. Y también de afuera, pero no de todos los lugares. No sé si en todos los lugares de afuera vamos a estar bien".

Para graficar la situación, el ex-Lanús ejemplificó con una situación extrema: "Capaz que me dicen Malasia, y hay un tratamiento familiar y me sirve. Más allá de que voy a desaparecer, pero quizás Mateo cambia un porcentaje. O me dicen el Barcelona, que es una utopía, y no tengo nada para él, y a mi deportivamente me cambia la vida pero a él no. Voy a buscar un mix donde estemos bien deportiva y familiarmente", concluyó.