Independiente disfrutó un golazo de Gabriel Ávalos, que no alcanzó: cayó en Mendoza contra Rivadavia

El invicto de Independiente naufragó en Mendoza, un sitio que le es históricamente esquivo. Se lo birló su homónimo de esa provincia, Independiente Rivadavia, luego de 45 minutos finales frenéticos, plenos de alternativas, incluso inusuales por estos pagos. Fue por 3 a 2 en la sexta fecha del torneo Apertura, pero los números pudieron ser bien distintos, para cualquiera de los dos lados.

El fútbol argentino suele ser una caja de sorpresas en cuanto a la dificultad que existe para anticipar el ganador de un partido. En cambio, es muy predecible en cuanto a desarrollo del juego, por lo general cortado, cerrado, repetitivo, con tendencia al tedio. Sin embargo, cada tanto aparece un rara avis.

Los Independiente, el de Mendoza y el de Avellaneda, habían sostenido una primera mitad igual a casi todas. Ganaba el local por 1 a 0, por el simple motivo de haber sido más contundente en los duelos individuales y porque Sebastián Villa había desbordado por la izquierda y Alejo Osella había depositado de cabeza en la red un centro pasado. El espectáculo, en todo caso, invitaba a prolongar la siesta. Nada hacía presagiar un cambio, pero...

Con un fuerte y corto cabezado Alejo Osella abre el tanteador en Cuyo para Rivadavia; de lejos observan Kevin Lomónaco e Iván Marcone. Independiente Rivadavia

El interior de un vestuario de fútbol es, o debería ser, un recinto cuasisagrado. Quienes lo viven desde fuera pueden tejer hipótesis y fabricar conjeturas, pero siempre resulta difícil conocer con seguridad aquello que se cocina cuando no hay miradas ni oídos ajenos en las cercanías. Quizás algún día se sepa qué les dijo Gustavo Quinteros a sus jugadores en el descanso (había dejado la cancha con gesto adusto después de 45 minutos decepcionantes por parte de sus dirigidos). Es cierto que la derrota final puede quitarle trascendencia a su discurso, pero lo que haya movido sirvió para brindar un segundo tiempo vibrante, emotivo, de ida y vuelta.

El Rojo volvió del túnel y no solo remontó el resultado en un santiamén sino que además pareció otro equipo. El colombiano Santiago Arias hizo su debut reemplazando a un desacertado Leonardo Godoy y a los 120 segundos ya contaba su primera asistencia: un muy buen centro desde la derecha que Gabriel Ávalos empalmó con una tijera fantástica. Un ratito más tarde, Facundo Zabala mostró una virtud hasta ahora desconocida: le puso una pelota cortada milimétrica a Matías Abaldo, que definió con clase ante la salida de Nicolás Bolcato.

Empezaría entonces un encuentro diferente, con otro ritmo e intenciones bien diferentes a las que el hincha argentino debió acostumbrarse a ver. Sin pérdidas de tiempo, sin faltas constantes, sin quejas, los Independiente se dedicaron a buscarse los flancos débiles sin solución de continuidad para ofrecer un capítulo excepcional de fútbol, tanto por su rareza como por la calidad de algunas actuaciones individuales y acciones puntuales.

Sebastián Villa y Kevin Lomónaco, referentes de su respectivo Independiente; terminó festejando el capitán colombiano. Independiente Rivadavia

Por una vez, los aciertos ofensivos se aunaron a los fallos defensivos y la tarde se llenó de “¡uhhhh!“. Tuvo el visitante ocasiones muy claras en los pies de Abaldo y Ávalos para alargar la ventaja; contestó el local por intermedio de Osella. Volvió a hacerse imparable Villa y tomó la manija desde que ingresó Rodrigo Atencio.

El volante surgido del Rojo cumplió exageradamente la ley del ex. Hizo un notable pase largo para una carrera de Fabrizio Sartori y el delantero dejó picar dos veces el balón para sacar su sablazo cruzado abajo, inatajable, a los 28 minutos y restablecer las tablas. A Atencio se le fue desviado un zurdazo con aroma a gol un rato después y a los 40 lanzó un centro delicioso para que el propio Sartori decidiera el resultado. Incluso hizo temblar el travesaño con un remate frontal en el tiempo adicional.

El Independiente más conocido y laureado sabe de memoria que el club no conoce rincón más problemático para sí en la geografía nacional que Mendoza. Cada viaje a la provincia cuyana desde los lejanos años sesentas ha sido desde siempre un dolor de muelas, sin importar el rival, la calidad del plantel propio ni el torneo en juego. Casi como si se tratara de brujería o magia negra, en la tierra del vino Independiente suele jugar mal, y en consecuencia, sufrir. Muy de vez en cuando se lleva la alegría de un triunfo, pero en ningún caso después de una actuación satisfactoria.

Compacto de Rivadavia 3 vs. Independiente 2

La maldición lo persiguió por enésima vez y obligará a Quinteros a varios replanteos. Fue muy floja la labor del equipo durante toda la etapa inicial, en la que casi nadie se salvó del aplazo. El equipo coleccionó salidas displicentes del fondo, traslados lentos, pérdidas de balón incomprensibles y desatenciones permanentes. El cambio de rostro tras el entretiempo mostró su mejor tramo del torneo, con Abaldo encendido, Ignacio Malcorra dando pantallazos que recordaron al de Rosario Central, Iván Marcone manejando el medio y los once jugadores con los ojos abiertos.

Hasta que el empate de Sartori, inesperado en el momento en que sucedió, le apagó de pronto las luces, convocó a las brujas y acabó llevándose por delante el invicto. Este martes el Rojo tendrá ocasión de revancha, aunque será otra vez en Mendoza, frente al Gimnasia local y por el Apertura. Tal vez si Quinteros adelanta su discurso y el equipo no dilapida 45 minutos, este Independiente bipolar sea capaz por una vez de espantarlas.