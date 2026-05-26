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Peñarol - Independiente Santa Fe: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Peñarol vs. Independiente Santa Fe, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Peñarol vs. Independiente Santa Fe, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Peñarol y Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Campeón del Siglo, en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Peñarol viene de empatar ante Corinthians por 1-1 mientras que Independiente Santa Fe llega de ganar ante Platense por 2-1.

Todo lo que hay que saber

  • Peñarol vs. Independiente Santa Fe
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Peñarol y Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones

El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Corinthians, Platense, Independiente Santa Fe, Peñarol.

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