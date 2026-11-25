Desde que empezó a dirigir, en 2007 al Barcelona B, es la segunda vez que Pep Guardiola se toma un año sabático en una carrera de entrenador que lo muestra tan exitoso en la cosecha de títulos como en la aplicación de un estilo de juego que hizo escuela y causó un efecto imitación en una buena parte de sus colegas. La primera pausa, de 12 meses, que se tomó el DT catalán fue cuando se alejó de Barcelona y antes de asumir en Bayern Munich.

Tras una década en Manchester City, de donde se despidió con los honores de haber ganado 20 títulos, Guardiola se puso en pausa desde mitad de año. En alguna oportunidad se lo vio en un partido del City en el Etihad Stadium, en lo que se interpretó también como un apoyo a un club que podría recibir una dura sanción de la Comisión de Investigación independiente de la Premier League por irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018 (Guardiola llegó en 2016).

De vacaciones en Bahía -por primera vez visitó Brasil-, relajado, sin la tensión competitiva del día a día en un calendario cada vez más extenuante para los grandes equipos europeos, Guardiola mantuvo una charla en el podcast Romario TV con su excompañero durante un año y medio en Barcelona, campeón del mundo con la selección de Brasil en el Mundial 1994 y actual senador por Río de Janeiro. El encuentro de 44 minutos, subido a YouTube, fue distendido. En el comienzo, Guardiola se sorprende cuando Romario le dice que tiene seis hijos. “Es una máquina, puta madre... ¡Seis! Reconocidos...“, expresó el entrenador mientras le hacía un gesto a la gente que trabajaba detrás de las cámaras.

Pregunta Romario, responde Pep

Guardiola/Romario

Ya en la conversación, Guardiola admitió que no sabe cuánto tiempo va a estar sin dirigir: “Estoy bien así; cuando vuelva, será porque me lo pide el estómago”. Calificó como “muy divertidos” los 20 años que lleva en el oficio. Y agregó: “No ha sido fácil porque el fútbol es un negocio muy difícil. Tuve la suerte de entrenar en clubes top, con una estructura increíble. Me han dado todo. Cuando un entrenador va a un equipo no tiene que mirar solo a sus jugadores; debe mirar a quién tiene arriba, a su presidente y chairman”.

Propuestas para entrenar nuevamente ya tuvo. Una fue de la selección de Italia, en el breve lapso que Paolo Maldini fue el director del departamento de selecciones. “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida que pensaran en mí para dirigir a la selección italiana. Casi me daba vergüenza tener que decirle que no a un país como ese. Pero me agarró en un momento en el que realmente necesitaba parar. Si me lo hubieran pedido dentro de uno o dos años, probablemente habría aceptado”, justificó Pep su rechazo. De todas maneras, Guardiola tiene en claro cuál será su próximo paso: “Dirigir una selección”.

Mencionó a Johan Cruyff como el entrenador que le “hizo entender el fútbol en conjunto, por qué pasaban las cosas”. Y amplió sobre el neerlandés: “Metodológicamente, en la preparación de entrenamientos o en la parte táctica, tuve mejores entrenadores, pero ninguno con la intuición de él para gestionar a un equipo. Si ganábamos o perdíamos, si eras joven o veterano, si la prensa te elogiaba o criticaba. Nadie mejor que Johan para mantenernos siempre en alerta”.

Guardiola, al final de la entrevista, firmó la camiseta de Romario en la selección de Brasil Captura RomárioTV

Aseguró que “a los 26 años ya quería ser entrenador, por el juego, por la táctica”. Consultado qué lo hace diferente de otros entrenadores, la razón de su éxito, Guardiola lo adjudicó a un jugador: “Messi”. Y agregó: “Cuando tienes jugadores tan buenos, te hacen bueno a ti. Yo estuve en tres equipos con futbolistas increíbles, por eso hemos ganado tanto”.

Romario tuvo curiosidad por saber cómo era su día a día con Messi dentro del campo. “Nunca vi un jugador con su capacidad para hacer goles y asistencias cada tres días. Lo hacía en los partidos y en los entrenamientos. En cuatro años no recuerdo que haya perdido un partido de entrenamiento. Tiene esa capacidad competitiva. Su diferencia es la mentalidad. Cuando vi el documental Last Dance, Michael Jordan me hacía acordar a Messi. Estaba ahí para ganar, para ser el mejor”.

¿De aquí a 10 años puede haber un nuevo Messi? Guardiola respondió: “No, hay muy buenos, pero no en ese nivel. Que alguien haga lo que hace Messi durante 15 años cada tres días, yo no lo veo. Tantos años de algo tan bonito, con esa plasticidad”.

Aseguró que una vez que salió de Barcelona nunca pidió la contratación de Messi para Bayern Munich o Manchester City. “Yo soy del Barça, prefería que se quedara ahí”. Calificó a Cristiano Ronaldo como “otro animal competitivo, al que solo le interesa ganar. Goleador extraordinario, de derecha, izquierda, cabeza”. Y consideró que la competencia que estableció con Messi los ayudó a los dos para mantenerse en el alto nivel, casi sin baches. “Cada uno decía quiero ser mejor que él, ganar más que él. Será muy difícil que alguien repita lo de ellos. No solo son sus habilidades, son las cabezas de los dos”.

Pep Guardiola se despide de Manchester City tras 10 años; fue el 24 de mayo Alastair Grant - AP

Señaló a Lamine Yamal como uno de los jugadores actuales que puede quedar en la historia grande: “Tiene algo distinto, diferente. Lo veo que quiere ser el mejor

Eligió como el momento más desafiante de su carrera la llegada a Bayern Munich por la necesidad de aprender alemán y asumir en un equipo que con Jupp Heynckes venía de ganar el triplete (Bundesliga, Champions League y Copa Alemana).

De los jugadores que dirigió, vaticinó que ve a “Gündogan y Busquets” como futuros entrenadores. “Sabía que Xabi Alonso iba a ser entrenador. Creo que los centrocampistas tienen una más visión global del juego”, expresó.

Señaló a Neymar como un futbolista al que le hubiera gustado dirigir. “Hubo una posibilidad cuando estuve en Bayern Munich, pero él eligió Barcelona. Me hubiera encantando tenerlo. En su prime me parecía un jugador de una plasticidad, de una belleza y unos cojones terribles. Fue un distinto”.

Hubo un contrapunto. Romario cuestiona a Carlo Ancelotti porque su trabajo en la selección no está dando resultados y Guardiola le respondió que el italiano necesita “tiempo y que todos se encolumnen detrás del proyecto”. “Me enfrenté a Carlo millones de veces, me ha ganado. Es una persona extraordinaria, con mucha capacidad. Vino a un país nuevo, con una cultura diferente y necesita un poco más de tiempo”, defendió Guardiola al italiano.

Guardiola ganó 40 títulos en 18 años de director técnico. “Ni de coña me hubiera imaginado vivir cosas tan bonitas. Y no hablo solo de los títulos, sino a las experiencias de vida en diferentes países. Ha sido impensable e inolvidable. Me lo pasé muy divertido”, dijo en el cierre de la entrevista, antes de firmar la histórica camiseta N° 11 de Romario en la selección de Brasil.