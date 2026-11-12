Perú vs. Bolivia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Perú y Bolivia, en el marco de un amistoso internacional preparatorio; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Perú y Bolivia, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 22.00 h en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.
El presente de ambos seleccionados
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en sus presentaciones previas. Perú viene de caer derrotado 2-0 ante Colombia, mientras que Bolivia llega tras una dura derrota por 4-0 frente a la Argentina.
Antecedentes y rendimiento
Los equipos buscan aprovechar este amistoso para ajustar piezas tácticas de cara a sus próximos desafíos oficiales. La irregularidad ha marcado el paso de ambos combinados en sus últimos enfrentamientos, por lo que este choque en el Estadio Alejandro Villanueva representa una oportunidad clave para recuperar la confianza del plantel y ajustar el funcionamiento colectivo.
Lo que está en juego
El resultado final servirá fundamentalmente como parámetro de trabajo para los cuerpos técnicos. Para Perú, el objetivo principal es reencontrarse con el gol y la solidez defensiva, mientras que para Bolivia el desafío radica en mejorar la estructura colectiva tras la caída en su última presentación, buscando sentar bases más firmes para el futuro cercano.
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