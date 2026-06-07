Perú vs. España, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se llevará a cabo este lunes 8 de junio a las 23.00 h en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

El presente de ambos seleccionados

El conjunto local llega con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Haití. Por su parte, España arriba a este compromiso luego de igualar 1-1 ante Irak en su última presentación oficial.

Antecedentes y estadísticas

El partido en Puebla marca el inicio de una nueva serie de encuentros amistosos para ambos equipos, quienes buscarán ajustar sus piezas tácticas en este duelo de preparación. El historial reciente muestra disparidad en los resultados, con Perú buscando consolidar su buen momento frente a una España que intenta reencontrarse con la victoria.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un amistoso, para ambos elencos representa una oportunidad clave para medir fuerzas y fortalecer el funcionamiento colectivo de cara a los compromisos internacionales futuros de la temporada 2025.