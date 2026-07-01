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Pierluigi Collina, satisfecho con las reglas nuevas en el Mundial y la fluidez de los partidos: “Éxito abrumador”
El jefe del arbitraje mundial habló con detalles sobre las repercusiones que causaron las flamantes disposiciones
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El Mundial 2026 está resultando más atractivo de lo imaginado desde que se concibió el aumento de selecciones participantes, de 32 a 48. Si bien hay cosas por revisar, como la cuestionada pausa de hidratación, más interesada en el negocio de los cortes televisivos que en el verdadero refresco de los protagonistas, no es una pauta que le incumba a Pierluigi Collina. Este martes, el presidente del Comité de Árbitros de FIFA emitió un comunicado en el que mostró su conformidad con las reglas dispuestas para evitar pérdidas de tiempo.
Semanas antes del 11 de junio, fecha en la que inició el torneo, la International Board aprobó las múltiples nuevas medidas pensadas por el exárbitro italiano y su equipo, en las que se apuntó a la mejora del tiempo neto de juego.
“Las nuevas normas contra la pérdida de tiempo en el Mundial han tenido un éxito abrumador”, sentenció. Se refirió así al límite de cinco segundos tanto para ejecutar el saque de arco como los laterales, además del máximo de diez segundos permitidos para que los jugadores sustituidos dejen el campo de juego.
“Todas estas medidas han sido muy eficaces y se han considerado unánimemente como innovaciones muy positivas”, destacó Collina en el escrito, en el que reveló que solo un jugador incumplió con ese plazo permitido en una modificación dentro de los 72 encuentros de la fase de grupos.
Al respecto, Collina señaló que, ante esos momentos, se ha visto a los jugadores correr para abandonar el terreno lo antes posible, incluso cuando su equipo estaba en ventaja. Es que el incumplimiento deriva en la sanción sobre el futbolista ingresante, que debe aguardar afuera y dejar a su seleccionado con un hombre menos por un minuto o bien ante la primera interrupción una vez cumplido ese tiempo mínimo.
Por otra parte, reveló que la regla de los cinco segundos se infringió en un total de 15 oportunidades: cuatro veces en saques de arco, que concedieron saques de esquina para los rivales, y 11 veces en saques de costado, que pasaron a las manos del otro equipo.
LA NUEVA REGLA PUESTA EN ESCENA— DSPORTS (@DSports) June 12, 2026
Facundo Tello le contó los 5 segundos Kolasinac, el bosnio no sacó el lateral y la pelota pasó a ser de Canadá#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3zhOpHOgNz
Otra de las nuevas reglas, si bien parece necesitar una revisión, tiene que ver con los jugadores que antes solían tenderse en el césped por posibles dolencias para el freno del juego y el avance del tiempo. Por estos días, la asistencia médica que requieran los casos que, según la consideración del juez de turno, surjan sin una falta previa o sin una amonestación para el rival, saca al futbolista del campo durante un minuto.
La autoridad no hizo mención al gris de la medida y, por el contrario, la elevó por haber menores exageraciones o simulaciones. “El número ha disminuido drásticamente. Hubo muy pocos casos en los que se ha solicitado la intervención médica”, contó, y remarcó la conducta de los planteles: “Ha sido muy buena hasta ahora, con dos amonestaciones a jugadores por protestar una decisión arbitral y dos a entrenadores”. “Seis de las diez expulsiones fueron por impedir una ocasión clara de gol y solo una por taparse la boca al pelearse con un rival”, agregó.
El paraguayo Miguel Almirón fue el que inauguró esa regla que planteó Infantino tras el suceso de hace unos meses entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior. Se dio en el duelo entre Paraguay y Turquía, en la que el ex jugador de Lanús se puso la mano sobre su boca en una discusión que el VAR detectó.
El exreferí aprovechó la ocasión para explicar el motivo por el cual, este lunes, fue invalidado el tanto del zaguero alemán Jonathan Tah en el tiempo suplementario frente a Paraguay. Tras la intervención de la tecnología, el árbitro vio falta de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill.
¡RESPIRA PARAGUAY!— DSPORTS (@DSports) June 29, 2026
El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx
“Entrenadores y jugadores fueron informados, no debería sorprender la sanción de estas faltas”, señaló Collina, luego de que Julian Nagelsmann, técnico germano, se enfureciera por la anulación del tanto. “Cuando un atacante no está interesado en el balón y se desplaza mínima, pero deliberadamente con clara intención de obstaculizar e impedir una defensa, los árbitros o el VAR, cuando sea necesario, deben analizar la jugada e intervenir”, evaluó el jefe de árbitros.
El novedoso Mundial elevó el entusiasmo y la satisfacción de Pierluigi Collina, que ve desarrollos más fluidos.
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