El periodista inglés Piers Morgan volvió a atacar a la selección argentina: “No es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas”

El periodista británico Piers Morgan se convirtió nuevamente en el epicentro de una fuerte controversia mediática tras la victoria de la selección argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 celebrada en Atlanta. En lugar de limitarse al análisis deportivo, el conductor de 61 años utilizó su cuenta oficial en la red social X para lanzar una serie de ataques personales y políticos contra los integrantes del plantel albiceleste, lo que avivó tensiones tras la eliminación del conjunto inglés del torneo.

El conflicto se originó cuando los jugadores argentinos, entre ellos Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, celebraron el pase a la final sobre el césped con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. La respuesta de Morgan fue inmediata y virulenta: “Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas”.

Piers Morgan fue muy duro contra la selección argentina tras la aparición de la bandera sobre las Malvinas Captura X (@piersmorgan)

Lejos de retractarse ante las críticas recibidas por parte de muchos argentinos, el periodista inglés dobló la apuesta horas después con una segunda publicación cargada de tono desafiante: “Tuve a un montón de argentinos muy enfurecidos lanzándome insultos por esta publicación. Cálmense… no es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas, y no es mi culpa que se los vaya a tragar España el domingo”.

Piers Morgan redobló la apuesta con un nuevo ataque al pueblo argentino Captura X (@piersmorgan)

Este exabrupto no pasó inadvertido para las autoridades argentinas, sino que Luis Caputo, ministro de Economía, intervino nuevamente en el debate digital para confrontar al periodista inglés. “Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, sentenció el titular del Palacio de Hacienda en X. Cabe recordar que este no es el primer enfrentamiento entre ambos, sino que meses atrás, Caputo ya había ironizado sobre el criterio periodístico de Morgan, recordándole que es la única persona en el mundo que sostiene abiertamente que Cristiano Ronaldo es un futbolista superior a Lionel Messi.

La respuesta de Caputo a Morgan Redes

Quién es Piers Morgan

La trayectoria de Morgan estuvo siempre marcada por la polémica, ya que desde su paso por los diarios británicos News of the World y Daily Mirror —del cual fue despedido tras publicar fotos falsas de soldados ingleses torturando prisioneros iraquíes— hasta su salida de la televisión tras cuestionar los testimonios de Meghan Markle, su figura siempre generó división.

En el ámbito deportivo, el periodista mantiene un vínculo estrecho con Cristiano Ronaldo, a quien entrevistó en exclusiva en 2022, y manifestó reiteradamente su preferencia por la figura de Diego Maradona por encima del capitán de la selección argentina, Lionel Messi. Durante el partido semifinal, Morgan también cuestionó duramente el desempeño del equipo albiceleste, calificándolo de “equipo sucio” y con críticas sobre la actuación arbitral, además de dudar sobre la presencia de Messi en el campo durante la etapa inicial del juego.

Piers Morgan mantiene una relación cercana con el futbolista Cristiano Ronaldo @piersmorgan

El despliegue de la bandera con la consigna sobre la soberanía de las islas también provocó reacciones en el Reino Unido, con voces que solicitaron una investigación por parte de la FIFA ante una supuesta infracción de las normas contra mensajes políticos. Mientras el clima en el ecosistema digital sigue caldeado, Morgan continúa por centrar su labor en su programa Piers Morgan Uncensored, para consolidar su perfil de comunicador polémico que utiliza la confrontación como eje de su presencia en plataformas digitales y redes sociales.