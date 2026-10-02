Platense derrotó a Estudiantes de La Plata y se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina

Un nuevo acto para demostrar el cambio de época. En 2018, Platense lograba el ascenso a la Primera Nacional y tres años después volvía a la elite del fútbol argentino después de 22 temporadas. El año pasado ganó el torneo Clausura y se clasificó para la Copa Libertadores, donde fue eliminado por Fluminense en los cuartos de final. Anoche superó 1 a 0 a Estudiantes y sacó pasaje, por primera vez, para las semifinales de la Copa Argentina, donde se medirá con Atlético Tucumán.

Un minuto necesitó Gonzalo Lencinas para desatar el festejo de Platense; el delantero reemplazó a Bruno Sepúlveda y en la segunda pelota que tocó anotó el gol JUAN MANUEL BAEZ

El duelo no enseñó la crispación que invade desde hace un tiempo al fútbol argentino. Estudiantes llegó al partido envuelto en los reclamos, acusaciones y presentaciones de un abogado particular ante la Justicia por la actuación de los árbitros Darío Herrera y Jorge Baliño -en el VAR-, en la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central (se impuso 3-1). El León sostiene desde noviembre del año pasado, jornada en la que el equipo ensayó el “espaldazo” ante los canallas, en protesta por la decisión del Comité Ejecutivo de entregarle el título de campeón a los rosarinos, un enfrentamiento con la conducción de la AFA, liderada por el presidente Claudio Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

Juan Sebastián Verón en un palco de la cancha de Defensa y Justicia; el presidente de Estudiantes fue informado por el árbitro Darío Herrera tras la derrota del Pincha en la final de la Supercopa Internacional

Los episodios de desaprobación se repiten con cánticos contra Tapia y el último acto fue el aplauso irónico de los jugadores en la entrega de las medallas a los jueces que fueron objetados por el desempeño el fin de semana. El miércoles a la noche, los hinchas desplegaron una camiseta gigante en la tribuna del estadio de Defensa, en Florencio Varela, con el N°11 y la leyenda “ídolo eterno”, en referencia a Juan Sebastián Verón, el presidente del Pincha y “enemigo público” de quienes ostentan el poder en la AFA.

Un rato antes del partido, el Tribunal de Disciplina dictaminó que el arquero Fabricio Iacovich y Agustín Sandez (Rosario Central), quedaran suspendidos de manera provisoria, tras el escandaloso desenlace de la final en Santiago del Estero. No se hizo mención sobre qué sanción podría recaer sobre Verón, que tras el tercer gol de Rosario Central bajó del palco al campo de juego e increpó al árbitro Herrera. El juez ensayó un durísimo informe, donde consignó insultos y amenazas; también incluyó al secretario técnico Marcos Angeleri y al vicepresidente 2°, Pascual Caiella.

Guido Mainero, el capitán de Platense, recibe ante la marca de Tomás Palacios, el defensor que liberó la selección para que Estudiantes disponga del zaguero ante tantas ausencias por lesiones Gonzalo Colonia / Copa Argentina - @daianapanza

Con ese escenario enrevesado, pero también con las bajas por lesión de Thiago Palacios, Joaquín Correa, Alexis Castro, Gabriel Neves y Jalil Elías -los tres últimos el sábado-, Estudiantes, que recuperó al defensor Tomás Palacios, al que liberó el DT de la selección, Lionel Scaloni, hizo frente a un rival que también jugó sus fichas en las disputas que se desatan fuera del campo en el fútbol argentino. Advertido de la agitación del Pincha, a través de su presidente Gastón Arcieri hizo ruido con declaraciones en la que expuso que el rival con sus quejas condicionaba a los árbitros.

Lo mejor de Platense vs. Estudiantes

En la cancha, los jugadores desactivaron esa tensión. Un inicio de partido en el que Platense marcó el pulso, aunque sin generar situaciones de riesgo: el arquero Fernando Muslera, que enseñó dudas en las dos primeras intervenciones, respondió ante un remate de Nicolás Retamar y recompuso esa imagen descolgando centros y concentrado en las réplicas del Calamar; al término del primer tiempo, Bautista Merlini no tuvo convicción para empujar la pelota en el área chica y fue bloqueado por Santiago Núñez para el lamento del DT Martín Palermo. El árbitro Facundo Tello, sin excesos, pero riguroso, hizo un partido de rienda corta: las amonestaciones para Pablo Ferreira y Bruno Sepúlveda, ambos de Platense, y Fabricio Pérez (Estudiantes), los castigos disciplinarios del primer tiempo durante un desarrollo que tuvo ritmo, aunque se fue en amagos y pocas jugadas de riesgo frente a los arcos.

Estudiantes dosificó energías, porque el sábado jugó bajo un calor agobiante y el DT Alexander Medina oxigenó a la formación con modificaciones. El Pincha no se rehusó al ida y vuelta a pesar del desgaste, tuvo su mejor oportunidad con un remate de Bautista Kociubinski... Pero con cuatro minutos para el desenlace, el cordobés Gonzalo Lencinas, recién ingresado, desató la fiesta para un justo festejo del Calamar.