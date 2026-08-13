Platense empató con Coquimbo y definirá en Chile la clasificación en la Copa Libertadores

La fría noche de Vicente Lopez se volvió más fría apenas el árbitro paraguayo Juan Benítez marcó el final. El mudo silencio de los 12000 hinchas calamares se convirtió en el registro empírico de un golpe duro a sus ilusiones. Lejos de lo que había mostrado ante Independiente, en el debut de Martín Palermo como DT, Platense empató 1 a 1 con Coquimbo por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores de América y abrió un período de escepticismo de cara a la revancha que se disputará dentro de una semana en Chile. Luciano Giménez abrió el marcador para Calamar, mientras que Guido Vadalá, a los 94 minutos, marcó la igualdad.

Si bien van solo dos partidos, el cambio anímico que experimentó Platense desde la llegada de Martín Palermo quedó evidenciado en la aritmética ante Independiente, el pasado sábado, por el Clausura, y anoche frente a Coquimbo, por el certamen continental. Aunque es verdad que el rendimiento entre un torneo y otro, durante el mando de Walter Zunino, difirió mucho. Tanto que hoy el Calamar debe enfocar su prioridad en sumar puntos para engrosar su promedio y no pensar en el descenso mientras su gente se ilusiona con la Copa Libertadores.

Martín Palermo trató de ajustar el funcionamiento de Platense durante la pausa de hidratación; el Calamar sufrió en el final Gustavo Garello - AP

Lo mejor de Platense vs. Coquimbo

Más allá de que detrás de la agridulce noche de Vicente López quedaron algunos detalles por pulir, Platense no hizo un mal partido en líneas generales. Como positivo se puede rescatar la seguridad que transmitieron Ignacio Vázquez y Víctor Cuesta en el fondo, pasando por la prestancia de Franco Zapiola en la mitad de la cancha y la clase goleadora de Giménez, quien abrió el marcador con un cabezazo al mejor estilo de Palermo en sus épocas de goleador.

Doble tapada milagrosa

😱 ¡EL MONO SÁNCHEZ LE TAPÓ EL PENAL A MAINERO! Platense tuvo la gran chance de anotar el segundo, pero una doble tapada del arquero de Coquimbo dejó el partido 1-0 en Vicente López.



▶️ Mirá la 🏆 CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/onbyzU4DNW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 12, 2026

El oportuno gol de Giménez, a los 34 minutos, después de conectar de cabeza un milimétrico centro de Saborido, le simplificó las cosas a Platense. Porque hasta ahí había sido un claro dominador de las acciones pero le estaba costando vulnerar la sólida defensa de Coquimbo, que durante ese lapso apostó a generar peligro de contra con la velocidad del neuquino Camargo y la jerarquía de Lucas Pratto. En medio de tanta lucha y fricción, el local tuvo chances para irse al descanso con algún gol más ventaja pero el arquero chileno Sánchez lo evitó.

En el segundo tiempo, entre la comodidad de Platense y la necesidad del conjunto chileno la cosa se volvió dramática y expectante. Porque inconscientemente el local se dejó arrinconar por Coquimbo y pasó a depender bastante de las respuestas del arquero Cozzani y de la poca puntería de los delanteros visitantes. Esto obligó a Palermo a realizar variantes. Sin embargo, cuando peor la pasaba, Mainero desbordó y al entrar al área fue derribado por un defensor chileno. Tras la intervención y revisión del VAR en el minuto 80, el árbitro paraguayo Juan Benítez sancionó penal. Fue el propio Mainero el encargado de ejecutarlo pero la muy buena reacción del arquero Sánchez -dos veces- evitó el gol y le dio vida a Coquimbo.

Lucas Pratto, un viejo conocido para el fútbol argentino, no puede para Coquimbo, frente a la salida del arquero de Platense, Cozzani JUAN MABROMATA - AFP

Fortalecido por la magnífica doble atajada de su arquero, Coquimbo se lanzó despertado por la heroica igualdad. Así, cuando se jugaban cuatro minutos de los cinco adicionados, el delantero Cristián Zavala desbordó y envió un pase preciso para el ex Boca Guido Vadalá, que con un disparo quebró la resistencia de Cozzani y decretó el agónico empate para el conjunto chileno.

Con este empate, Platense no pudo ratificar lo hecho el sábado pasado ante Independiente y dejó la serie abierta de cara la revancha del próximo miércoles 19 de agosto que se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, donde quedará definido el clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Algo que será vital para su futuro. Porque mientras la ilusión de hacer historia en la Libertadores está viva, los hinchas son conscientes que la prioridad es sumar puntos en el torneo local para no volver a pronunciar la palabra “descenso”.