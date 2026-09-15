Platense vs. Fluminense, en vivo: el minuto a minuto del partido

Platense recibe a Fluminense este martes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo necesita revertir el 0-2 sufrido en Brasil para continuar con su histórica campaña internacional. El chileno Cristián Garay será el árbitro y su compatriota Juan Sepúlveda estará a cargo del VAR. El partido será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+, y todas las incidencias podrán ser seguidas en LA NACION.