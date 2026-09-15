Platense vs. Fluminense, en vivo: el minuto a minuto del partido
En el estadio Ciudad Vicente López, el equipo dirigido por Martín Palermo intenta dar vuelta el 0-2 sufrido en Río de Janeiro
Primera amarilla para Fluminense
Julián Millán recibió la primera tarjeta del partido tras una falta sobre Franco Merlini. Fluminense empezó a salir de su campo y adelantó sus líneas.
Platense empuja desde el arranque
Platense comenzó con una postura bien adelantada y empuja a Fluminense contra su área. El equipo de Martín Palermo todavía no generó llegadas claras.
Comenzó el partido en Vicente López
Platense y Fluminense ya juegan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Martín Palermo necesita remontar el 0-2 sufrido en el Maracaná para avanzar a las semifinales.
Entradas agotadas en Vicente López
Platense jugará a estadio lleno su partido decisivo ante Fluminense, para la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que el equipo de Martín Palermo buscará remontar el 0-2 de la ida.
𝗣𝗟𝗔𝗧𝗘𝗔𝗦 𝗔𝗚𝗢𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 para esta noche— Club Atlético Platense (@caplatense) September 15, 2026
¡𝐇𝐨𝐲 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐮𝐧𝐚 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧 𝐲 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚! Alentemos por nuestros colores, dejemos todo 🗣️🫂#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/2hYH20sAof
Los 11 titulares de Fluminense
El entrenador brasileño Marcão ya difundió el equipo inicial para el enfrentamiento con Platense, en post de sostener la ventaja conseguida en Brasil: Fábio; Guga, Thiago Silva (capitán), Julián Millán y Rene; Martinelli y Hércules; Agustín Canobbio, Paulo Henrique Ganso y Jefferson Soteldo; Hulk.
O #TimeDeGuerreiros está escalado para enfrentar o Platense-ARG, pelas quartas de final da @LibertadoresBR. VAMOS, TRICOLORES! 🇭🇺 pic.twitter.com/UwvpRl4fai— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 15, 2026
Formación confirmada de Platense
Martín Palermo confirmó el equipo titular para intentar la remontada ante Fluminense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez (capitán), Mateo Mendia y Juan Ignacio Saborido; Pablo Ferreira, Martín Barrios y Franco Merlini; Guido Mainero, Bruno Sepúlveda y Nicolás Retamar.
CONMEBOL #Libertadores 🏆 | 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧𝐬𝐞 y su formación para recibir a Fluminense ✔️👊🏻#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/j4VobUPrOS— Club Atlético Platense (@caplatense) September 15, 2026
El partido de ida
Fluminense sacó una ventaja importante en el primer capítulo de la serie: venció por 2 a 0 a Platense en el Maracanã con goles de Nonato y Hulk. Ahora, el conjunto de Vicente López necesita ganar por dos tantos para llevar la definición a los penales o imponerse por una diferencia mayor para avanzar directamente a las semifinales. El ganador de la llave se enfrentará con quien se clasifique entre Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria, de Quito.
Cómo llegan Platense y Fluminense
Platense llega con sus esfuerzos concentrados en la Copa Libertadores, después de caer contra Estudiantes en La Plata, en un partido para el que Martín Palermo realizó una amplia rotación. Fluminense, por su parte, perdió frente a Mineiro en su última presentación, por el Brasileirão; se trató de la primera derrota desde que Marcão asumió como entrenador.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Platense vs. Fluminense
Platense recibe a Fluminense este martes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo necesita revertir el 0-2 sufrido en Brasil para continuar con su histórica campaña internacional. El chileno Cristián Garay será el árbitro y su compatriota Juan Sepúlveda estará a cargo del VAR. El partido será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+, y todas las incidencias podrán ser seguidas en LA NACION.
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