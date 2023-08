escuchar

En una Copa de la Liga que se caracteriza por ser muy corta, con 14 fechas y luego etapas decisivas, en cada fin de semana hay mucho en juegos. Algunos buscan sumar para meterse en las competencias internacionales, otros por ser campeones, y también están aquellos equipos que luchan por no descender, un terreno que en el fútbol argentino se vive con mucha sensibilidad. Y sobre todo esto, surgen las polémicas, un tema que no tiene solución a pesar de la presencia del VAR. En esta segunda fecha los penales, sancionados y los que no, fueron los protagonistas. Sucedió en el Gasómetro, en Córdoba, en Junín y en Avellaneda, donde más dio que hablar una pena máxima que terminó por definir un partido clave en la permanencia.

Una mano para San Lorenzo

San Lorenzo y Belgrano igualaron 2 a 2 en un vibrante partido disputado en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón abrió el marcador tras un penal ejecutado por Adam Bareiro. Lo concreto es que la acción que derivó en la pena máxima, llegó a través de una situación polémica. Se disputaba el último minuto de la primera etapa, con el choque 0 a 0. Tras un córner al segundo palo y un cabezazo hacia atrás, la pelota le quedó a Carlos Sánchez que quiso volver a meterla en el área, pero su remate dio en el brazo derecho de Matías Ibacache, defensor del Pirata, que estaba casi de espaldas a la acción. Herrera hizo un gesto con que no fue con intención.

PENAL PARA SAN LORENZO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gyqCOaCoQ1 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2023

Sin embargo, cuando la jugada finalizó con el balón en las manos del arquero Augusto Batalla, y antes de que la vuelva a poner en juego, Herrera fue advertido por el VAR para observar la situación. Luego de la revisión, decidió cobrar penal. En su interpretación, el lateral de Belgrano amplió el volumen de su brazo, a pesar de que no hubo intención y de que estaba de espaldas. La acción fue muy discutida por Luis Artime, presidente del equipo cordobés, que dijo: “Tenemos que rever el tema de los árbitros y decirles que no conocemos a nadie que corra como un pingüino. O les vamos a vendar los brazos a los jugadores para que corran con los brazos pegados al cuerpo”, expresó.

Una mano para Huracán

Talleres le ganó a Huracán por 2 a 1 en Córdoba y aquí también hubo una jugada discutida. Otra vez con un penal, pero que en esta ocasión no fue sancionado. Se jugaban poco más de 10 minutos del primer tiempo, con el encuentro 0 a 0. Ramón Sosa le ganó la cuerda por la izquierda a Guillermo Benítez y se metió en el área. El defensor del Globo se tiró al piso para intentar sacar el balón del poder del jugador de la T y la tocó con su mano derecha. El juez principal, Nazareno Arasa, de inmediato hizo una seña como que la mano no fue con intención. Además, hubo revisión del VAR desde las oficinas de Ezeiza, pero rápidamente le informaron que su fallo estaba acertado, por lo tanto el partido continuó sin que se cobre nada a pesar del pedido de los jugadores del cuadro cordobés.

¿Fue penal?

Sarmiento derrotó a Boca por 1 a 0, en Junín, y la jugada polémica se produjo en el tiempo de descuento. Se disputaban 50 minutos de la segunda mitad, el Verde se aferraba a la victoria y Darío Benedetto había fallado un penal para el Xeneize, que seguía buscando la igualdad. En la última pelota que fue hacia el área, Roncaglia envió un centro frontal para Valentini, que saltó junto con Insaurralde. El defensor del equipo local fue quien ganó la disputa, pero le dio un manotazo en la cara al zaguero del equipo de la Ribera. Incluso le hizo sangrar la Boca. Silvio Trucco, árbitro del encuentro, decidió cobrar una infracción en ataque que nadie vio. Los futbolistas de la visita fueron a protestarle al juez y a pedirle que revise la acción en el VAR. Trucco, sin embargo, ni siquiera dio señales de cambiar su fallo y casi de inmediato dio por terminado el partido.

BOCA PIDIÓ PENAL SOBRE LA HORA.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GhifEsLxrk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2023

Previamente, en el penal que Devecchi le atajó a Benedetto, dos jugadores de Sarmiento invadieron el área antes de que el jugador de Boca ejecutara su tiro, por lo que correspondía la repetición del remate desde los once metros.

¡Una de las polémicas en Junín! Hubo invasión de los jugadores de Sarmiento en el penal ejecutado por el Pipa Benedetto.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/8SoLls8Gp1 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2023

Las discusiones en un duelo por la permanencia

En el triunfo de Independiente por 2-1 frente a Vélez, las jugadas discutidas fueron las más advertidas; sobre todo, el penal que cobró Fernando Rapallini a dos minutos del final del partido. Lo cierto es que en la primera etapa no advirtió un agarrón de Gianluca Prestianni a Damián Pérez dentro del área.

Prestiani lo toma a Pérez de la camiseta y lo derriba en el área. Rapallini ignoró un claro penal para Independiente Twitter

Esa acción quedó luego tapada por la gran polémica de la fecha. Ya en tiempo de descuento, Cauteruccio quiso enganchar en la línea del área grande y Lautaro Gianetti fue a disputar la pelota en una acción en la que hubo un contacto leve. La jugada siguió, Matías Giménez recibió y fue derribado por Elías Gómez adentro del área. Rapallini advirtió que el primer asistente levantó la bandera cobrando una posición adelantada, pero retrotrajo la acción para pitar tiro libre por la supuesta falta sobre Cauteruccio. A pesar de que no se llega a ver la infracción, en caso de que hubiera sido fue adentro del área. Además, se suma a que Matías Giménez no estaba en posición adelantada y sí recibió una patada que era para cobrar la pena máxima. Rapallini se apoyó en el VAR y cobró penal para Independiente. No quedó claro si el fallo fue por la jugada de Gianetti con Cauteruccio o la posterior, entre Gómez y Giménez. Lo cierto es que el 34 del Rojo convirtió y le dio el triunfo a su equipo en el epílogo.

PENAL PARA EL ROJO 🖥️



Rapallini cobró falta sobre Cauteruccio en el borde del área, el VAR revisó la jugada y sancionó la pena máxima#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZtHuL4WBAU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 27, 2023

Sobre la jugada tan discutida, Christian Bassedas, manager del equipo de Liniers, manifestó su disconformidad y su enojo con la tarea del árbitro: “Es muy difícil combatir la injusticia. Todo se define por un tipo que resuelve como quiere, sin objetividad. Acá el problema es que Rapallini inventó un penal en el último minuto. Un regalo, un premio inmerecido para Independiente. Debería haber ido al VAR. Lo que nos dice es que dirigió bien y que ve foul de Giannetti, pero afuera. Les explicó que le dan a entender que fue sobre la línea, y que inmediatamente tuvo que cobrar penal”, le dijo el exjugador a TyC Sports.

LA NACION