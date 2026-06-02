Polonia vs Nigeria, por el Amistosos Internacionales 2026

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Polonia recibe a Nigeria en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo este miércoles 3 de junio a las 15.45 h en el estadio PGE Narodowy, ubicado en la ciudad de Warsaw.
El presente de ambos seleccionados
Polonia afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-0 frente a Ucrania. Por su parte, Nigeria llega con el ánimo en alto después de haber cosechado una victoria contundente ante Jamaica por 3-0 en su partido anterior.
Antecedentes y rendimiento
Ambos equipos buscan ajustar piezas en esta ventana de amistosos internacionales. Mientras que el conjunto polaco intentará aprovechar la localía en el PGE Narodowy para retomar la senda del triunfo, el equipo nigeriano buscará ratificar el buen funcionamiento colectivo demostrado en su reciente goleada.
El objetivo del encuentro
Este duelo amistoso representa una prueba clave para ambos entrenadores en el marco de la jornada 1 del certamen, buscando consolidar sistemas tácticos y evaluar alternativas en sus planteles de cara a los futuros compromisos oficiales de la temporada 2025.
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