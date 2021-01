Leonardo Ponzio junto a sus compañeros luego de perder el partido que disputaron con Independiente. Crédito: Mauro Alfieri / LA NACION

La Copa Diego Armando Maradona ya es historia para River. La cabeza del equipo millonario está puesta en la segunda semifinal de la Libertadores con Palmeiras. Por eso el plantel quedó concentrado y se entrenará hoy, domingo, en el River Camp. El principal torneo continental es el gran objetivo. Aunque haya que remontar un 0-3 y se necesite el famoso "partido épico", del que habló Marcelo Gallardo, el entrenador millonario.

"Sabemos a lo que vamos. Tenemos que imponernos desde el principio. Si empezamos de esa manera, podemos encaminar el partido", vaticinó Leonardo Ponzio, capitán de River, en declaraciones a TNT Sports tras la derrota 2-0 frente a Independiente, que dejó al conjunto millonario sin chances en la Copa Diego Armando Maradona. "Es un resultado que en los papeles es difícil, pero el fútbol tiene muchas cosas", valoró el histórico mediocampista de River. Y recordó: "Vamos a jugar una semifinal de Copa Libertadores, que es muy importante".

En relación a la derrota contra el equipo de Avellaneda, Ponzio precisó: "No esperás dos goles de distancia. El final de esta copa no era lo que queríamos, pero ahora hay que pensar en el martes, que es lo que nos queda. A replantearse cosas, a pensar mucho y a recuperarnos y valorar donde estamos". Sobre los problemas defensivos y los siete goles recibidos en los últimos tres partidos (dos con Boca, tres con Palmeiras y dos con Independiente), Ponzio explicó: "Nuestro juego es jugar. Tener el arco en cero es consecuencia de que vamos para adelante. En algunas situaciones, eso se paga caro y en los últimos partidos fue así".

La alegría roja

Por el lado de Independiente, todo fue alegría. Los jugadores, que se despidieron ayer de Lucas Pusineri, el técnico saliente, tuvieron apenas un entrenamiento con Fernando Berón y sacaron adelante el partido contra River. Una alegría en la antesala de las vacaciones: volverán a las prácticas el próximo 21, quizás con un nuevo entrenador al frente del equipo. "Es un resultado muy importante, contra un grandísimo rival", dijo Alan Velasco a pie de campo.

El juvenil de apenas 18 años es la "joya" del club de Avellaneda y fue fundamental con sus dos goles. "Ser titular es algo muy lindo, y algo que siempre quise. Sin mis compañeros no hubiera sido posible", agregó. Y en diálogo con TNT Sports, recordó el primer gol: "Soñora recibe en el medio, me ve. Yo recibo y me puedo poner de frente al arco. Espero que Ponzio me salga, se la muevo para el costado, le pego al arco y por suerte salió un lindo gol", relató.

Alan Velasco festeja su segundo gol frente a River. El juvenil de los Rojos fue la figura del partido junto con el arquero uruguayo Sebastián Sosa. Crédito: Mauro Alfieri / POOL ARGRA

A su turno, el defensor Alexander Barboza se lamentó por no haber llegado con chances a la última fecha de la Copa Maradona. "Es una pena. Por dos partidos (Arsenal y Boca) nos tocó pelear por nada. Sabíamos que jugábamos por nosotros y por irnos al receso con un poco de ánimo", destacó el futbolista formado en River. Y añadió: "Hoy tuvimos solidez defensiva, algo que en otros partidos nos costó. El equipo defendió muy bien y pegamos cuando teníamos que pegar. Nos encontramos con los goles en el momento justo y supimos mantener el resultado".

Lucas Romero, mediocampista y capitán de Independiente, también valoró el resultado. "Fue un partido muy bueno, muy intenso. Supimos mantener el arco en cero y cuidar nuestro espacio sin dejarles lugar a que puedan convertir ellos". A la hora de hacer un balance, el ex jugador de Vélez y Cruzeiro (Brasil) indicó: "Uno hace el análisis post-pandemia y lo de Independiente no fue malo. Dimos pelea en todas las competiciones, pero nos vamos al descanso bastante dolidos, porque merecíamos un poco más". Sobre la salida de Lucas Pusineri de la dirección técnica, Romero apuntó: "Es un gran profesional, que siempre se brindó y nos hizo creer en nosotros en un momento en que no veníamos bien. Nosotros tenemos una cuota de responsabilidad (en su salida) y hay que aceptarlo y reconocerlo".

Para Sebastián Sosa, arquero y figura de Independiente, el equipo "no pudo sobreponerse a varios tipos de situaciones". También en TNT Sports, el ex guardavallas de Vélez agregó: "Hay que hacer un poco e autocrítica institucionalmente si queremos seguir peleando cosas importantes y estar a la altura de los torneos. Hubo errores individuales que nos costaron caros y no tuvimos la fortuna de meter la pelota en momentos cruciales".

