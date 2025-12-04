Los árbitros, envueltos en la elección a dedo y el sorteo calificado dentro del polémico fútbol argentino

La Liga Profesional designó a los árbitros de las semifinales del torneo Clausura y los encargados de dirigir el partido que disputarán Boca y Racing y el clásico platense, entre Gimnasia y Estudiantes, serán Darío Herrera y Facundo Tello, respectivamente. Los dos jueces son parte de la lista de diez referís internacionales que representan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el primero recibió ese estatus hace diez años y condujo con polémica el reciente fin de semana la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, mientras que el bahiense, de 43 años, el domingo tomó el control del juego por el segundo ascenso entre Estudiantes, de Río Cuarto, y Deportivo Madryn.

Detrás de la elección, un esquema que se rige bajo la Dirección Nacional de Arbitraje que responde a Federico Beligoy, quien además de ser el director es el secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), uno de los tres gremios que reúne a los jueces y que en la última semana cruzaron comunicados entre acusaciones y defensas por polémicos desempeños, arbitrariedades en los nombramientos, y complicidad con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia.

Facundo Tello, de dirigir la final por el segundo ascenso a Primera a conducir las semifinales del torneo Clausura; el bahiense fue designado para el clásico entre Gimnasia LP y Estudiantes Aníbal Greco - La Nación

La AFA tiene bajo su régimen la Comisión de Árbitros, que está compuesta por un presidente y cinco vocales. Las funciones principales son organizar y supervisar el funcionamiento de la Escuela de Árbitros; proponer al Comité Ejecutivo la incorporación y designación de los árbitros; clasificarlos por categorías, promoverlos, relegarlos o excluirlos; supervisar la actuación y debido cumplimiento de las disposiciones reglamentarias; organizar y supervisar el funcionamiento de los cuerpos de asistentes deportivos y veedores; designar a los árbitros, asistentes, veedores y asistentes deportivos para los partidos oficiales o amistosos que se disputen en jurisdicción de la AFA; difundir las leyes que rigen el juego… El detalle de las responsabilidades es la figura normativa, la realidad ofrece distorsiones.

“Las designaciones las maneja Beligoy con un par de dirigentes, y todo pasa por el tamiz de [Pablo] Toviggino”, confía un exárbitro internacional, que puntualiza a LA NACION cómo en los últimos meses se sumaron voluntades, y sus razones, para fortalecer y blindar al director Nacional de Arbitraje. En mayo pasado se sumó Fernando Rapallini a la estructura arbitral de la AFA, en calidad de Gerente Técnico de Arbitraje Nacional; dos meses más tarde, a la pirámide se incorporaron Mauro Vigliano, como Jefe Técnico Arbitral, y Ezequiel Brailovsky, Jefe Técnico de Asistentes. Sin embargo, ninguno de los nuevos designados ocupa un espacio de decisiones directas dentro de la organización, que se rige bajo el pulso de Beligoy, que tiene el respaldo de Tapia y de Toviggino.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, durante el Media Day Arbitral en el predio Lionel Messi de la AFA, en Ezeiza; además, es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros

La búsqueda de tener a Rapallini y de Vigliano de aliados se gestó después del despido de Diego Abal, en 2023, tras un error siendo árbitro VAR, en un partido entre Gimnasia (LP) y Sarmiento: el quilmeño empujó a Ariel Penel a invalidar un gol lícito del Lobo. La razón esgrimida para la salida fue la mayoría de edad, lo que en términos legales se ajustaba a derecho, porque tenía 51 años y el límite es 48, aunque el rango etario es una variable ajustable: Juan Pablo Pompei dirigió con 50 años, y Carlos Maglio, con 49.

Rapallini, Vigliano y Juan Pablo Bellatti fueron denominados La Bandita de La Plata y tenían el apoyo de un significativo grupo de árbitros y de asistentes para desbancar a Beligoy, pero el ahora Gerente Técnico de Arbitraje Nacional no estaba convencido y la posible revuelta se diluyó con su contratación por siete meses para la instrucción y el desarrollo del VAR de parte de la UAE (Emiratos Árabes Unidos) Football Association.

Sebastián Martínez Beligoy y un ascenso fulgurante y nombramiento como árbitro internacional en 2025; sus actuaciones estuvieron rodeadas de polémicas en el actual curso Fotobaires

La designación a dedo no es propiedad solamente del fútbol argentino, aunque la gigantesca diferencia es que aquellos que evalúan y eligen no responden a la AFA. La Premier League tiene la Professional Game Match Official Limited (PGMOL), formada en 2001, y posee a 20 árbitros en el denominado Select Group One –el total de árbitros, con asistentes, supera los 500 -, cuyos rendimientos son examinados por el Key Match Incidents Panel, compuesto por cinco miembros independientes, integrado por exjugadores, exentrenadores, representantes de la Premier League y otros de PGMOL.

“La rosca es lo que prevalece en la elección de los árbitros en el fútbol argentino: “no me pongas a este que nos perjudicó en tal partido. Aquel favoreció al rival nuestro, así que tampoco”… Y si no se puede repetir el mismo árbitro de un partido a otro con el mismo club, sumado a los que fueron premiados para dirigir en otros países, los que en la semana dirigieron copas internacionales… el plantel es limitado. Y más chico se hace con 15 partidos por fecha, sumado que se necesitan árbitros de campo y de VAR”, relata un exárbitro mundialista a LA NACION.

Los árbitros de la Premier League están agrupados en la Professional Game Match Official Limited, que aglutina cerca de 500 jueces: 20 de ellos integran el Select Group One y son quienes dirigen los partidos top JUSTIN TALLIS - AFP

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) desde este año creó un ranking que se actualiza y posibilita seleccionar a los mejores. El rendimiento en el campo y la estadística es lo que modifica la posición de cada árbitro en el ranking. Ya sin la participación de Wilson Luiz Seneme como mandatario, la CBF creó una comisión de arbitraje compuesta por siete miembros y que además cuenta con un comité de consultores internacionales que integran Néstor Pitana y el italiano Nicola Rizzolli, quienes dirigieron las finales de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y Brasil 2014, respectivamente.

En el futbol argentino tampoco el sorteo de árbitros resultó una solución. En 2017, con la creación de la Superliga, la Dirección General de Arbitraje, que encabezaban Horacio Elizondo -ahora director técnico de la Comisión de Arbitraje de la Liga de México- y Ángel Sánchez, propuso transparentar con ternas fijas de trabajo. La evaluación del rendimiento se producía los lunes en el predio de la AFA, en Ezeiza, pero las polémicas y las acusaciones cruzadas entre River, Boca y San Lorenzo provocó el cambio de proceder en 2018 y el sorteo calificado devolvió el lugar a la designación a dedo. Como el fútbol vive un loop permanente, la AFA implementó otra vez el sorteo en 2021 y lo desactivó al año siguiente.

Otros tiempos: Federico Beligoy controla el sorteo de árbitros, un sistema que se utilizó en 2021 por última vez afa

La batalla gremial se mezcló esta semana como plus al arbitraje argentino. Con un comunicado el secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), Guillermo Marconi, acusó a la AFA de armar un sistema de designaciones irregular y de presionar a los jueces. “Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la Justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación de resultados”, reza el documento, que agrega: “Un grupo de árbitros y dirigentes resistieron presiones y pagaron costos profesionales; muchos vieron perjudicadas sus carreras, tanto en proyección como en designaciones, aun cuando fallos judiciales respaldaban su actividad”.

El comunicado de SADRA, uno de los tres gremios que engloba a los árbitros, y sus múltiples reclamos por el sistema irregular de designaciones y presiones

La reacción de la AAA y de la Unión de Arbitro Deportivos de Argentina (UADA), que existe desde 2023, es liderado por Sergio Pezzotta –exSADRA- y aglutina a Tello, Andrés Merlos, Pablo Echavarria, Jorge Baliño, Fernando Espinoza, Silvio Trucco…, interpelaron el documento. “Carente de representatividad y campaña de desprestigio”, la respuesta de la AAA, que defendió a los árbitros locales, destacó su presencia internacional y expuso que el ataque es atravesado por agresiones, sospechas y desinformación. La UADA calificó de “mezclar lo razonable con lo absurdo y actuar con mentiras y oportunismo”. Además, defendió las designaciones, negó cualquier irregularidad y aseguró que “todas las decisiones arbitrales se tratan en los organismos correspondientes”.

Los árbitros y las polémicas, un escenario de múltiples frentes.