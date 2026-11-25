La selección argentina Sub 17 compite en el Mundial de la categoría que se desarrolla en el Complejo Aspire Zone de Qatar con el anhelo de lograr el título por primera vez en la historia y darle a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el único que le falta.

El conjunto dirigido por Diego Placente es parte del Grupo C en el que perdió en el debut con Australia 2 a 0 y le ganó después a Mozambique 2 a 1, por lo que mantiene intactas sus chances de clasificarse a 16avos.

Todos los encuentros de la albiceleste se transmiten en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada encuentro con información y estadísticas actualizadas al instante.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

En su segundo partido en el Mundial Sub 17 la Argentina le ganó a Mozambique AFA

Fixture, resultados y posiciones del Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Ulises Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros