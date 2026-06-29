Por dónde pasan Alemania vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo

Este lunes se enfrentan Alemania y Paraguay por los 16vos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo de la mano de una defensa sólida. Juegan en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje del marroquí Jalal Jayed, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El equipo teutón se metió en la primera instancia de eliminación directa de esta Copa del Mundo como líder del Grupo E con seis puntos, misma cantidad que Costa de Marfil, al que derrotó en el partido entre sí y, en consecuencia, obtuvo ventaja en el sistema de desempate olímpico. La Albirroja, por su parte, fue el séptima mejor tercero tras conseguir cuatro unidades y una diferencia de -2 en la zona D.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, quiere dar el gran golpe del Mundial ante Alemania RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alemania vs. Paraguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 17.30 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

Posibles formaciones

Alemania : Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nathaniel Brown o David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.

: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nathaniel Brown o David Raum; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz. Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Julio Enciso y Gabriel Ávalos o Antonio Sanabria.

Resultados de Alemania en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo E: Triunfo 7 a 1 vs. Curazao - Dos goles de Kai Havertz y uno de Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia empató transitoriamente para los caribeños).

- Dos goles de Kai Havertz y uno de Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia empató transitoriamente para los caribeños). Fecha 2 del Grupo E: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Dos goles de Deniz Undav (Franck Kessié puso en ventaja parcial a los africanos).

- Dos goles de Deniz Undav (Franck Kessié puso en ventaja parcial a los africanos). Fecha 3 del Grupo E: Derrota 2 a 1 vs. Ecuador - Gol de Leroy Sané (Nílson Angulo y Gonzalo Plata le dieron la victoria a los sudamericanos).

El rostro de Julian Nagelsmann lo dice todo: Alemania cayó por 2-1 con Ecuador en el cierre del Grupo E Steve Luciano - AP

Resultados de Paraguay en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo D: Derrota 4 a 1 vs. Estados Unidos - Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos).

- Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos). Fecha 2 del Grupo D: Victoria 1 a 0 vs. Turquía - Gol de Matías Galarza.

- Gol de Matías Galarza. Fecha 3 del Grupo D: Empate 0 a 0 vs. Australia.