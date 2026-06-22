Por dónde pasan Argentina vs. Austria y qué canal lo transmite en vivo

Con el objetivo de ganar para clasificarse a 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección argentina enfrenta a Austria este lunes a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y con arbitraje del egipcio Amin Mohamed Omar, por la segunda fecha del Grupo J.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Austria

Ambos equipos ganaron en la jornada inaugural del torneo y comandan la clasificación con tres unidades cada uno y en caso de lograr otro triunfo se meterán en 16avos de final. El equipo sudamericano debutó en el certamen en el que intentará defender el título que logró en Qatar 2022 con una contundente victoria sobre Argelia 3 a 0 y es el favorito a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones. En ese caso, estará expectante de lo que ocurra en la zona H, donde España se encamina a ser primero pero su escolta es una incógnita porque de cara a la última jornada los otros tres equipos -Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- tienen chances de avanzar como segundos.

Si bien en la conferencia de prensa previa de este domigno el entrenador Lionel Scaloni manifestó que los 26 jugadores están “a disposición” para jugar, es sabido que tanto Gonzalo Montiel como Nicolás Taglifico arrastran problemas musculares y no están disponibles. El ex-Independiente no jugó vs. los africanos, pero por la ausencia del lateral derecho de River el DT no puede repetir la formación que utilizó en el primer juego y su reemplazante será Nahuel Molina, el otro jugador en esa ubicación que tiene en el plantel y que también llegó al torneo entre algodones porque se recuperó a último momento de una lesión muscular.

La defensa la completarían Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina con Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco. De mitad de cancha en adelante no habría modificaciones, con las continuidades de Thiago Almada y Lautaro Martínez a pesar de que, en el caso de este último, Julián Alvarez está mejor de su dolencia en el tobillo.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández serían el tridente que abarcará el ancho del mediocampo y el que no jugará más allá de la situación personal que está atravesando por el estado de salud de su padre es Lionel Messi, el capitán y uno de los máximos goleadores de la historia de las copas del Mundo junto al alemán Miroslav Klose.

Lionel Messi es titular en la selección argentina frente a Austria JUAN MABROMATA - AFP

Los austríacos también ganaron en su debut frente a Jordania 3 a 1 e hicieron los deberes para no hipotecar su continuidad en el campeonato en el que el rival a vencer en el Grupo J es Argelia y lo enfrentará en la última fecha. Sin el poderío de otros equipos europeos, cuenta con jugadores que se destacan en grandes equipos como David Alaba (su último club fue Real Madrid), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Konrad Laimer (Bayern Múnich).

En la antesala, el entrenador de Austria, Ralf Rangnick, habló de hacer un partido perfecto para ganar: “Tenemos que dar nuestra mejor versión; tal vez debamos ofrecer la mejor actuación que mi equipo haya realizado jamás. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en su equipo, debemos demostrar que somos uno de los mejores equipos de este Mundial. Eso significa que tenemos que ser muy fuertes tácticamente, pero también muy valientes y aportar mucha energía”.

La selección de Austria sueña con dar el gran golpe ante la selección argentina Eakin Howard - FR171640 AP

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni. Austria: Alexander Schlager; Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager y Phillipp Mwene; Marcel Sabitzer, Romano Schmid y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la albiceleste con una cuota máxima de 1.62 contra 6.61 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.05.

Argentinos y austríacos tienen un antecedente entre sí y es de 1990. Por entonces, jugaron un amistoso en la antesala de la Copa del Mundo de Italia y empataron 1 a 1.

El otro choque de la zona J será entre Argelia y Jordania el martes 23 de junio a las 00.00 (hora argentina) en el estadio de San Francisco.