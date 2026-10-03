Por dónde pasan Argentina vs. Burkina Faso y qué canal lo transmite en vivo

La selección argentina se mide este sábado, desde las 21 (horario argentino), en el estadio Monumental de Buenos Aires, con Burkina Faso, un rival netamente inferior que además llegará al partido con apenas un puñado de horas en el país. Es que, hasta este viernes estuvo en duda la presencia del conjunto africano al que, en principio, se le cambiaron algunas condiciones del acuerdo inicial y por eso el encuentro peligró.

El juego corresponde al segundo amistoso de los tres que tiene pautados la AFA, en el marco de la primera fecha FIFA pos Mundial 2026. Sin embargo, la atención principal del público argentino estará puesta en el martes 6 de octubre. Porque allí, en el encuentro frente a Benín, se despedirá de la selección su máximo ídolo, Lionel Messi.

Nuevos líderes y promesas: así se rearma la selección argentina, a pocos días del adiós de 'Leo' Messi Nicolas Aguilera - AP

El partido de la selección argentina y Burkina Faso se puede ver en vivo por televisación a través de los canales TyC Sports y Telefé y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste afrontó el primer compromiso de esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre, con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Lionel Messi- y José Manuel ‘Flaco’ López.

Los Potros, por su parte, jugaron dos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, con un gol de Lassina Traoré, delantero de Shakhtar Donetsk (Aiyegun Tosin empató para los benineses). Luego vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana con un tanto de Aboubacar Camara, atacante de Salzburgo.

Aunque nunca se cruzó con los burkineses, la Argentina registra varios antecedentes contra selecciones africanos. En total acumula 24 victorias, tres empates y cinco derrotas en 32 partidos. El rival con el que más veces se cruzó fue Nigeria, con nueve enfrentamientos, y el último Egipto, al que venció por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 con goles del ‘Cuti’ Romero, Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los Faraones).

La Argentina, con Lionel Messi en cancha, remontó un partido muy adverso ante Egipto en el último Mundial

Argentina vs. Burkina Faso: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 3 de octubre.

: Sábado 3 de octubre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: José Cabero (Chile).

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.