Por dónde pasan Argentina vs. Cabo Verde y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan la selección argentina y Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026. En la previa, el campeón del mundo en ejercicio parte como claro favorito, pero su rival de turno está invicto y ya consiguió empates ante rivales de fuste. Juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del canadiense Drew Fischer, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo como líder del Grupo J, en el que finalizó con puntaje ideal gracias a sus victorias por 3 a 0 ante Argelia, por 2 a 0 frente a Austria y por 3 a 1 contra Jordania. Su rival de turno avanzó como una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen ecuménico. Terminó segundo en la zona H sin victorias, ya que igualó sus tres partidos: 0 a 0 ante España, 2 a 2 frente a Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita.

La selección argentina terminó la primera ronda con pleno de victorias en el Grupo J DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira o Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Deroy Duarte o Telmo Arcanjo, Jovane Cabral o Willy Semedo; y Dailon Livramento.

Resultados de Argentina en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo J : Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.

: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi. Fecha 2 del Grupo J : Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.

: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi. Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos).

Lautaro Martínez convirtió su primer gol en un Mundial en la victoria 3 a 1 frente a Jordania Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Resultados de Cabo Verde en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo H : Empate 0 a 0 vs. España.

: Empate 0 a 0 vs. España. Fecha 2 del Grupo H : Empate 2 a 2 vs. Uruguay - Goles de Kevin Pina y Hélio Varela (Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio anotaron los tantos de la Celeste).

: Empate 2 a 2 vs. Uruguay - Goles de Kevin Pina y Hélio Varela (Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio anotaron los tantos de la Celeste). Fecha 3 del Grupo H: Empate 0 a 0 vs. Arabia Saudita.