Por dónde pasan Atlético Tucumán vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

Los octavos de final de la edición 2026 de la Copa Argentina comienzan este miércoles con el encuentro entre Atlético Tucumán vs. Independiente, programado a las 19.15 (horario argentino) en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario con arbitraje de Facundo Tello.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Así está el cuadro de la Copa Argentina, desde octavos de final

La previa de Atlético Tucumán vs. Independiente

Ambos partidos ganaron dos partidos para meterse entre los 16 mejores del campeonato. El Decano venció a Sportivo Barracas 2 a 1 y a Talleres de Córdoba 3 a 0 mientras que el Rojo se impuso a Atenas 4 a 2 a Unión de Santa Fe 2 a 0.

Sin competencia internacional, el único certamen que disputan en paralelo es el Torneo Clausura, en el que tienen un andar muy irregular. Atlético Tucumán se ubica décimo en el Grupo B con cinco puntos producto de una victoria, dos empates y una caída mientras que Independiente marcha sexto en la zona con dos victorias y dos derrotas. Las caídas fueron consecutivas y ello puso en duda la continuidad del entrenador Gustavo Quinteros, para quien el juego copero es trascendental para su futuro en el club.

Atlético Tucumán derrotó a Talleres de Córdoba en la fase anterior de la Copa Argentina Juan José García - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni. Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Rojo con una cuota máxima de 2.28 contra 3.72 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Decano. El empate, que llevaría la definición a los penales después de 90 minutos de juego, cotiza hasta 2.95.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025 y ganó Independiente 3 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con goles de Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola. En el conjunto tucumano fueron expulsados Ignacio Galván y Clever Ferreira.

En la Copa Argentina se enfrentaron dos veces, ambas en 16avos de final. En 2017 ganaron los tucumanos 1 a 0 y en 2022 se impusieron los de Avellaneda por el mismo resultado. El historial, teniendo en cuenta todos los partidos de todos los certámenes, tiene 12 triunfos de los del norte argentino contra nueve de los bonaerenses, además de tres empates.