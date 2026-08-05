Por dónde pasan Boca vs. Estudiantes y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Boca y Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026, en un partido que fue reprogramado porque el xeneize tenía que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana. Juegan en la Bombonera, a partir de las 19 (horario argentino) con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el 14° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto en dos presentaciones, producto de una derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y un empate 2 a 2 con Newell’s, ambos como visitante. El Pincha, por su parte, está noveno en el Grupo A con tres unidades. En la primera jornada perdió 2 a 0 con Independiente por los goles del paraguayo Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Luego se repuso y goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios.

Boca sufrió ante Newell's, pero mostró una mejoría en el rendimiento futbolístico Juan José García - FOTOBAIRES

De cara al compromiso de este miércoles, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, podría realizar algunas modificaciones para seguir en busca del equipo titular ideal que aún no encontró. En ese sentido, Milton Delgado podría reemplazar a Sebastián Villa para tener un mediocampo con más gente. En la delantera, Milton Giménez podría reemplazar a Miguel Merentiel.

En tanto Alexander ‘Cacique’ Medina, entrenador de Estudiantes, mantendría a los mismos once que golearon a Defensa y Justicia, a quienes elogió tras la victoria. “El equipo fluyó mucho, todos los posicionamientos que habíamos trabajado funcionaron y los jugadores tuvieron un gran rendimiento con la pelota”, afirmó. El único en duda es Tomás Palacios, quien se retiró del partido ante el Halcón con una molestia en el tobillo y en los días posteriores se entrenó con un vendaje y evitando el roce físico para no generar una lesión de gravedad.

Alexander Medina y una sola duda para el partido ante Boca: Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori Prensa Estudiantes

Boca vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori o Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabrico Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Resultados y cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

San Lorenzo 1 - 0 Gimnasia de Mendoza -Zona A-

Banfield 3 - 2 Sarmiento -Zona B-

Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto -Zona B-

Rosario Central 0 - 0 Racing -Zona B-

Miércoles 29 de julio

Barracas Central 1-0 Aldosivi -Zona B-

Defensa y Justicia 2-1 Deportivo Riestra -Zona A-

Gimnasia 1-0 River -Zona B-

Instituto 2-1 Platense -Zona A-

Jueves 30 de julio

Independiente Rivadavia 2-1 Huracán -Zona B-

Talleres 1-3 Vélez -Zona A-

Central Córdoba 0-2 Atlético Tucumán -Interzonal-

Independiente 1-0 Newell’s -Zona A-

Miércoles 5 de agosto

En el último partido entre Estudiantes y Boca, por el Torneo Apertura 2026, el Pincha ganó 2 a 1 Ignacio Amiconi

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto