LA NACION

Por dónde pasan Boca vs. Estudiantes y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo A se disputa este miércoles a las 19 en la Bombonera, con arbitraje de Nazareno Arasa

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Tomás Aranda, el 10 de Boca, sería titular en el encuentro de este miércoles frente a Estudiantes
Tomás Aranda, el 10 de Boca, sería titular en el encuentro de este miércoles frente a EstudiantesManuel Cortina

Este miércoles se enfrentan Boca y Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026, en un partido que fue reprogramado porque el xeneize tenía que jugar los playoffs de la Copa Sudamericana. Juegan en la Bombonera, a partir de las 19 (horario argentino) con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el 14° lugar de la tabla de posiciones de su zona con apenas un punto en dos presentaciones, producto de una derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra y un empate 2 a 2 con Newell’s, ambos como visitante. El Pincha, por su parte, está noveno en el Grupo A con tres unidades. En la primera jornada perdió 2 a 0 con Independiente por los goles del paraguayo Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. Luego se repuso y goleó a Defensa y Justicia por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Ezequiel Piovi y Tomás Palacios.

Boca sufrió ante Newell's, pero mostró una mejoría en el rendimiento futbolístico
Boca sufrió ante Newell's, pero mostró una mejoría en el rendimiento futbolísticoJuan José García - FOTOBAIRES

De cara al compromiso de este miércoles, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, podría realizar algunas modificaciones para seguir en busca del equipo titular ideal que aún no encontró. En ese sentido, Milton Delgado podría reemplazar a Sebastián Villa para tener un mediocampo con más gente. En la delantera, Milton Giménez podría reemplazar a Miguel Merentiel.

En tanto Alexander ‘Cacique’ Medina, entrenador de Estudiantes, mantendría a los mismos once que golearon a Defensa y Justicia, a quienes elogió tras la victoria. “El equipo fluyó mucho, todos los posicionamientos que habíamos trabajado funcionaron y los jugadores tuvieron un gran rendimiento con la pelota”, afirmó. El único en duda es Tomás Palacios, quien se retiró del partido ante el Halcón con una molestia en el tobillo y en los días posteriores se entrenó con un vendaje y evitando el roce físico para no generar una lesión de gravedad.

Alexander Medina y una sola duda para el partido ante Boca: Tomás Palacios o Ramiro Funes Mori
Alexander Medina y una sola duda para el partido ante Boca: Tomás Palacios o Ramiro Funes MoriPrensa Estudiantes

Boca vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez.
  • Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori o Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabrico Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

Resultados y cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

  • San Lorenzo 1 - 0 Gimnasia de Mendoza -Zona A-
  • Banfield 3 - 2 Sarmiento -Zona B-
  • Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto -Zona B-
  • Rosario Central 0 - 0 Racing -Zona B-

Miércoles 29 de julio

  • Barracas Central 1-0 Aldosivi -Zona B-
  • Defensa y Justicia 2-1 Deportivo Riestra -Zona A-
  • Gimnasia 1-0 River -Zona B-
  • Instituto 2-1 Platense -Zona A-

Jueves 30 de julio

  • Independiente Rivadavia 2-1 Huracán -Zona B-
  • Talleres 1-3 Vélez -Zona A-
  • Central Córdoba 0-2 Atlético Tucumán -Interzonal-
  • Independiente 1-0 Newell’s -Zona A-

Miércoles 5 de agosto

En el último partido entre Estudiantes y Boca, por el Torneo Apertura 2026, el Pincha ganó 2 a 1
En el último partido entre Estudiantes y Boca, por el Torneo Apertura 2026, el Pincha ganó 2 a 1Ignacio Amiconi
  • 21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto

  • 19: Unión vs. Lanús -Zona A- (TNT Sports)
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El jugador multicampeón con Boca que se suma como nuevo refuerzo de Barracas Central
    1

    Esteban Rolón: el jugador multicampeón con Boca llega como nuevo refuerzo a Barracas Central

  2. River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino
    2

    River empieza a desprenderse de los futbolistas marginados: Subiabre y Salas ya tienen destino

  3. Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro
    3

    Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro

  4. Horario de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026
    4

    Horario de Boca vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026