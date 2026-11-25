Este miércoles se enfrentan Boca e Independiente Rivadavia en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Juegan en la Bombonera, a partir de las 20 (horario argentino), con arbitraje de Luis Lobo Medina y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que viene de consagrarse Campeón de Liga como líder de la Tabla Anual y de ganar la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Atlético Mineiro por 2 a 0, avanzó de ronda en el certamen local en el segundo puesto del Grupo A con 33 puntos. La Lepra mendocina, por su parte, se metió en la instancia de eliminación directa luego de quedar séptimo en la clasificación general de la zona B con 23 puntos al igual que Belgrano, que culminó en el sexto lugar por diferencia de gol (+2 contra -3).

Independiente Rivadavia buscará dar el golpe ante Boca, que llega a este partido con el ánimo por las nubes Silvia Izquierdo - AP

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con Gimnasia de La Plata, que eliminó a Newell’s por 4 a 2.

Boca vs. Independiente Rivadavia: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Leonard Costa; Leonel Bucca o Rodrigo Atencio, Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Torneo Clausura 2026

Viernes 20 de noviembre

Vélez (3A) 2 (3) - (1) 2 Belgrano (6B)

Sábado 21 de noviembre

Defensa y Justicia (4A) 0 - 1 Barracas Central (5B)

Argentinos Juniors (2B) 1 - 2 Independiente (7A)

Domingo 22 de noviembre

Rosario Central (1B) 3 - 1 Gimnasia de Mendoza (8A)

River (4A) 3 - 1 Lanús (5B)

Instituto (1A) 2 - 1 Huracán (8B)

Lunes 23 de noviembre

Gimnasia de La Plata (3B) 4 - 2 Newell’s (6A)

Miércoles 25 de noviembre

Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B) - La Bombonera - ESPN Premium