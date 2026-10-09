Por dónde pasan Boca vs. Instituto y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer
- 3 minutos de lectura'
Este viernes se enfrentan Instituto y Boca por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Mario Alberto Kempes, a partir de las 19.30 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
La Gloria, que viene de golear a Independiente por 4 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, lidera la tabla de posiciones de su zona con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas. El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto del Grupo A con 20 unidades (cinco triunfos, cinco igualdades y una caída). En la última fecha derrotó a Unión por 3 a 0 en la Bombonera.
Instituto vs. Boca: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 19.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.
Cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026
Viernes 9 de octubre
- 14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
- 18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
- 19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)
- 21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Sábado 10 de octubre
- 15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
- 17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) (TNT Sports)
- 19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)
- 21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) (ESPN Premium)
Domingo 11 de octubre
- 14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
- 17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) (ESPN Premium)
- 17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)
- 19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
- 21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Lunes 12 de octubre
- 16: Lanús vs. Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
- 18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
- 1
La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”
- 2
Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
El escándalo a las piñas entre Talleres y Atlético Tucumán por el torneo de Reserva
- 4
La oportunidad que ilusiona a Boca: un título que podría festejar ante River en la Bombonera