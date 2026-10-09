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Por dónde pasan Boca vs. Instituto y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 12 del Grupo A se disputa este viernes a las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer

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Leonel Flores la está rompiendo en Boca y ya jugó tres amistosos con la selección argentina la semana pasada
Leonel Flores la está rompiendo en Boca y ya jugó tres amistosos con la selección argentina la semana pasadaGonzalo Colini - La Nación

Este viernes se enfrentan Instituto y Boca por la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Mario Alberto Kempes, a partir de las 19.30 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Gloria, que viene de golear a Independiente por 4 a 1 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, lidera la tabla de posiciones de su zona con 25 puntos producto de ocho victorias, un empate y dos derrotas. El xeneize, por su parte, se mantiene en el cuarto puesto del Grupo A con 20 unidades (cinco triunfos, cinco igualdades y una caída). En la última fecha derrotó a Unión por 3 a 0 en la Bombonera.

Instituto ganó sus últimos tres partidos y quiere estirar su buena racha frente a Boca
Instituto ganó sus últimos tres partidos y quiere estirar su buena racha frente a BocaCopa Argentina

Instituto vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.
  • Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa.

Cronograma de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Viernes 9 de octubre

  • 14.30: Aldosivi vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
  • 18: Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
  • 19.30: Instituto vs. Boca (Zona A) (TNT Sports)
  • 21.45: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
En el último partido entre Boca e Instituto, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó 2 a 0
En el último partido entre Boca e Instituto, por el Torneo Apertura de este año, el xeneize ganó 2 a 0Marcos Brindicci

Sábado 10 de octubre

  • 15.45: Barracas Central vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
  • 17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) (TNT Sports)
  • 19.15: Tigre vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports) (ESPN Premium)
  • 21.30: River vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) (ESPN Premium)

Domingo 11 de octubre

  • 14.45: San Lorenzo vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
  • 17: Platense vs. Argentinos Juniors (Interzonal) (ESPN Premium)
  • 17: Rosario Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports)
  • 19.15: Racing vs. Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)
  • 21.30: Talleres vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports)

Lunes 12 de octubre

  • 16: Lanús vs. Vélez (Zona A) (ESPN Premium)
  • 18.30: Gimnasia de Mendoza vs. Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
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