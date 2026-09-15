Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro se disputa este martes a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Morumbí de Brasil, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera
- 3 minutos de lectura'
Este martes se enfrentan San Pablo y Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el xeneize ganó 1 a 0 con un gol del uruguayo Miguel Merentiel. Juegan en el estadio Morumbí, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Tricolor Paulista avanzó de ronda luego de vencer a Bolívar por 4 a 2 en el acumulado de la serie. En la ida empató 1 a 1 como visitante y en la vuelta ganó por 3 a 1 como local. El combinado de la Ribera, por su parte, se metió entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Deportivo Recoleta por 7 a 1 en el resultado global (en la Argentina ganó 3 a 1 y en Paraguay goleó 4 a 0).
San Pablo vs. Boca: cómo ver online
El encuentro se disputa este martes en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- 109 de Flow.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago; Artur e Luciano; y Gustavo Santana.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Boca 1 - 0 San Pablo
- Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama
- Santos 2 - 0 Atlético Mineiro
- Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque
Vuelta
- San Pablo vs. Boca - Martes 15 de septiembre a las 21.30 en el estadio Morumbí de San Pablo, Brasil.
- Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe - Martes 15 de septiembre a las 19 en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil.
- Atlético Mineiro vs. Santos - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Presidente Elías Kalil de Belo Horizonte, Brasil.
- Montevideo City Torque vs. Cienciano - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
- 1
El Allianz Arena de Múnich y el Camp Nou de Barcelona serán las sedes de las finales de Champions League de 2028 y 2029
- 2
Prestianni apunta a la renovación de la selección argentina, si aprende a controlar sus impulsos
- 3
La Justicia falló a favor de Boca y Talleres tendrá que devolverle más de 2,5 millones de dólares por el caso de Cristian Pavón
- 4
A qué hora juega Boca hoy