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Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este martes a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Morumbí de Brasil, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera

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Lautaro Di Lollo sería titular en el encuentro de este martes entre San Pablo y Boca, por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana
Lautaro Di Lollo sería titular en el encuentro de este martes entre San Pablo y Boca, por la vuelta de los cuartos de final de la SudamericanaGonzalo Colini - La Nación

Este martes se enfrentan San Pablo y Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el xeneize ganó 1 a 0 con un gol del uruguayo Miguel Merentiel. Juegan en el estadio Morumbí, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tricolor Paulista avanzó de ronda luego de vencer a Bolívar por 4 a 2 en el acumulado de la serie. En la ida empató 1 a 1 como visitante y en la vuelta ganó por 3 a 1 como local. El combinado de la Ribera, por su parte, se metió entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Deportivo Recoleta por 7 a 1 en el resultado global (en la Argentina ganó 3 a 1 y en Paraguay goleó 4 a 0).

San Pablo no pudo con Boca en la Bombonera, pero buscará hacerse fuerte en el Morumbí
San Pablo no pudo con Boca en la Bombonera, pero buscará hacerse fuerte en el MorumbíGustavo Garello - AP

San Pablo vs. Boca: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • San Pablo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago; Artur e Luciano; y Gustavo Santana.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

  • Boca 1 - 0 San Pablo
  • Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama
  • Santos 2 - 0 Atlético Mineiro
  • Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque
El uruguayo Miguel Merentiel convirtió el golazo con el que Boca venció a San Pablo en la Bombonera
El uruguayo Miguel Merentiel convirtió el golazo con el que Boca venció a San Pablo en la BomboneraJUAN MABROMATA - AFP

Vuelta

  • San Pablo vs. Boca - Martes 15 de septiembre a las 21.30 en el estadio Morumbí de San Pablo, Brasil.
  • Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe - Martes 15 de septiembre a las 19 en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil.
  • Atlético Mineiro vs. Santos - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Presidente Elías Kalil de Belo Horizonte, Brasil.
  • Montevideo City Torque vs. Cienciano - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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