Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan San Pablo y Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Bombonera, el xeneize ganó 1 a 0 con un gol del uruguayo Miguel Merentiel. Juegan en el estadio Morumbí, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tricolor Paulista avanzó de ronda luego de vencer a Bolívar por 4 a 2 en el acumulado de la serie. En la ida empató 1 a 1 como visitante y en la vuelta ganó por 3 a 1 como local. El combinado de la Ribera, por su parte, se metió entre los ocho mejores del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Deportivo Recoleta por 7 a 1 en el resultado global (en la Argentina ganó 3 a 1 y en Paraguay goleó 4 a 0).

San Pablo no pudo con Boca en la Bombonera, pero buscará hacerse fuerte en el Morumbí Gustavo Garello - AP

San Pablo vs. Boca: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

San Pablo : Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago; Artur e Luciano; y Gustavo Santana.

: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antônio, Iago; Artur e Luciano; y Gustavo Santana. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca 1 - 0 San Pablo

Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama

Santos 2 - 0 Atlético Mineiro

Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque

El uruguayo Miguel Merentiel convirtió el golazo con el que Boca venció a San Pablo en la Bombonera JUAN MABROMATA - AFP

Vuelta

San Pablo vs. Boca - Martes 15 de septiembre a las 21.30 en el estadio Morumbí de San Pablo, Brasil.

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe - Martes 15 de septiembre a las 19 en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil.

Atlético Mineiro vs. Santos - Miércoles 16 de septiembre a las 19 en el estadio Presidente Elías Kalil de Belo Horizonte, Brasil.

Montevideo City Torque vs. Cienciano - Jueves 17 de septiembre a las 21.30 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina