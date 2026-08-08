Por dónde pasan Boca vs. Vélez y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro de la fecha 4 del Grupo A se disputa este sábado a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez
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Este sábado se enfrentan Boca y Vélez por la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el local parte como favorito al triunfo, pero el visitante ganó todos los compromisos que disputó hasta el momento. Juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el xeneize es local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, a partir de las 19.15 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate, una victoria y una derrota. Viene de vencer a Estudiantes de La Plata por la mínima diferencia con un gol de Santiago Ascacíbar. El Fortín, por su parte, lidera el Grupo A con puntaje ideal y en la última jornada derrotó a Independiente por 1 a 0 como local con un tanto del juvenil Thiago Aguirre.
Boca vs. Vélez: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Dylan Godoy.
Cronograma y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Viernes 7 de agosto
- Rosario Central 2-1 Aldosivi (Zona B)
- Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)
Sábado 8 de agosto
- Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes de La Plata (Zona A)
- Atlético Tucumán 1-2 Sarmiento (Zona B)
- 17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports
- 19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 9 de agosto
- 15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 10 de agosto
- 19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
Martes 11 de agosto
- 21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
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