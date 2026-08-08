Por dónde pasan Boca vs. Vélez y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Boca y Vélez por la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el local parte como favorito al triunfo, pero el visitante ganó todos los compromisos que disputó hasta el momento. Juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el xeneize es local por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, a partir de las 19.15 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate, una victoria y una derrota. Viene de vencer a Estudiantes de La Plata por la mínima diferencia con un gol de Santiago Ascacíbar. El Fortín, por su parte, lidera el Grupo A con puntaje ideal y en la última jornada derrotó a Independiente por 1 a 0 como local con un tanto del juvenil Thiago Aguirre.

Thiago Aguirre convirtió el gol con el que Vélez derrotó a Independiente en la última fecha FACUNDO MORALES

Boca vs. Vélez: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Dylan Godoy.

Cronograma y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Viernes 7 de agosto

Rosario Central 2-1 Aldosivi (Zona B)

Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Sábado 8 de agosto

Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes de La Plata (Zona A)

Atlético Tucumán 1-2 Sarmiento (Zona B)

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

En el último partido entre Vélez y Boca, por el Apertura de este año, el Fortín ganó 2 a 0 como local MARCOS BRINDICCI - LA NACION

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto