Por dónde pasan Canadá vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa, el seleccionado africano parte como claro favorito al triunfo. Juegan en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos, a partir de las 14 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado canadiense, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, se metió en esta instancia luego de vencer a Sudáfrica por la mínima diferencia con un gol agónico de Stephen Eustáquio a los 92′. Los Leones del Atlas, por su parte, eliminaron a una potencia como Países Bajos, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Cody Gakpo -PB- e Issa Diop -M-. En la tanda, solo se convirtieron cinco de los 10 disparos que se ejecutaron y uno solo lo atajó Bono -los cuatro restantes los fallaron-. El que sentenció la serie fue Ismael Saibari.

Stephen Eustaquio le dio la victoria a Canadá ante Sudáfrica en una de las últimas jugadas del partido PATRICK T. FALLON - AFP

Canadá vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 14 (horario argentino) en Houston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Canadá : Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Liam Millar o Jacob Shaffelburg o Ali Ahmed; Jonathan David y Tani Oluwaseyi o Promise David o Cyle Larin.

: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan-Dylan Saliba, Liam Millar o Jacob Shaffelburg o Ali Ahmed; Jonathan David y Tani Oluwaseyi o Promise David o Cyle Larin. Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; e Ismael Saibari.

Resultados de Canadá en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo B : Empate 1 a 1 vs. Bosnia y Herzegovina - Gol de Cyle Larin (Jovo Lukic anotó el tanto de los europeos).

: Empate 1 a 1 vs. Bosnia y Herzegovina - Gol de Cyle Larin (Jovo Lukic anotó el tanto de los europeos). Fecha 2 del Grupo B : Triunfo 6 a 0 vs. Qatar - Tres goles de Jonathan David y uno de Cyle Larin, Nathan Saliba y Mohammed Manai en contra.

: Triunfo 6 a 0 vs. Qatar - Tres goles de Jonathan David y uno de Cyle Larin, Nathan Saliba y Mohammed Manai en contra. Fecha 3 del Grupo B : Derrota 2 a 1 vs. Suiza - Gol de Promise David (Ruben Vargas y Johan Manzambi anotaron los tantos de los europeos).

: Derrota 2 a 1 vs. Suiza - Gol de Promise David (Ruben Vargas y Johan Manzambi anotaron los tantos de los europeos). 16vos de final: Triunfo 1 a 0 vs. Sudáfrica - Gol de Stephen Eustáquio.

Resultados de Marruecos en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo C : Empate 1 a 1 vs. Brasil - Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de los sudamericanos).

: Empate 1 a 1 vs. Brasil - Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de los sudamericanos). Fecha 2 del Grupo C : Victoria 1 a 0 vs. Escocia - Gol de Ismael Saibari.

: Victoria 1 a 0 vs. Escocia - Gol de Ismael Saibari. Fecha 3 del Grupo C : Victoria 4 a 2 vs. Haití - Goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine (Bono en contra y Wilson Isidor convirtieron los tantos de los centroamericanos).

: Victoria 4 a 2 vs. Haití - Goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine (Bono en contra y Wilson Isidor convirtieron los tantos de los centroamericanos). 16vos de final: Empate 1 a 1 y victoria 3 a 2 por penales vs. Países Bajos - Gol de Issa Diop (Cody Gakpo puso en ventaja parcial a los europeos).