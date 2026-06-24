Por dónde pasan Checa vs. México y qué canal lo transmite en vivo

El Grupo A del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se define este miércoles con dos partidos en simultáneo a las 22 (hora argentina) y uno de ellos es el que disputan República Checa y México en el estadio Azteca con arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez. A la vez, Sudáfrica juega con Corea del Sur en Monterrey.

El encuentro entre los checos y el anfitrión se transmite en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO, y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

República Checa necesita ganar para tener chances de clasificarse a 16avos de final del Mundial ULISES RUIZ - AFP

La previa de República Checa vs. México

El equipo europeo necesita ganar o ganar para tener posibilidades de clasificarse a 16avos de final porque en su debut perdió con Corea del Sur 2 a 1 y luego empató co Sudáfrica 1 a 1, con la particularidad de que ambos juegos comenzó arriba en el marcador. Tiene un punto al igual que los africanos y en caso de sumar cuatro, puede escalar como máximo hasta el segundo lugar.

Su ubicación final dependerá también del resultado del otro encuentro. No obstante, si es tercero con cuatro unidades tendrá muchas chances de ingresar a los cruces de eliminación directa como uno de los ocho mejores.

El Tri no juega con la calculadora en la mano porque ya se aseguró el primer puesto en la zona y se clasificó a 16avos de final. Si bien Corea del Sur puede alcanzarlo en puntos, el sistema de desempate olímpico privilegia los juegos entre sí para desigualar ubicaciones y los mexicanos le ganaron 1 a 0.

Lo saliente para el conjunto de Javier Aguirre es que el hecho de ser primero le posibilitará enfrentar a un tercero en los 16avos de final. El mismo saldrá de la zona C, E, F, H o I y dependerá de cómo se cierre la tabla de terceros entre todas las zonas. Además, jugará el cruce en el estadio Azteca y, de ganar, volverá a presentarse en ese mítico escenario como local en octavos.

El entrenador de la selección de México, Javier Aguirre, quiere hacer historia con el Tri Natacha Pisarenko - AP

México, como anfitrión, quiere ser protagonista del Mundial, que recibe por tercera vez en su historia tras las ediciones de 1970 y 1986. De hecho, sus mejores actuaciones fueron en esos certámenes, en los que llegó hasta los cuartos de final vs. Italia y Alemania, respectivamente.

Posibles formaciones

República Checa: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Michal Sadílek, Tomáš Souček, David Jurásek; Lukas Provod, Pavel Sulc y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek. México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el anfitrión con una cuota máxima de 3.95 contra 2.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.00.