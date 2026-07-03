Por dónde pasan Colombia vs. Ghana y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Colombia y Ghana por los 16vos de final del Mundial 2026. En la previa, todo indica que será un partido parejo, aunque el seleccionado sudamericano parte como favorito. Juegan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, a partir de las 22.30 (horario argentino), con arbitraje del francés Clement Turpin, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se metió en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo tras quedar puntero en el Grupo K con siete puntos, producto de sendas victorias por 3 a 1 frente a Uzbekistán y 1 a 0 ante la República Democrática del Congo, y un empate 0 a 0 con Portugal. Las Estrellas Negras, por su parte, avanzaron de ronda como parte de los mejores terceros, luego de sumar cuatro unidades y terminar en ese puesto en la zona L (1-0 vs. Panamá, 0-0 vs. Inglaterra y 1-2 vs. Croacia).

Ghana cosechó cuatro puntos en el Grupo L y se clasificó a 16vos de final como uno de los mejores terceros DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colombia vs. Ghana: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 22.30 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o Jhon Córdoba. Ghana: Benjamin Asare o Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi o Elisha Owusu o Issahaku Fatawu, Thomas Teye; Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana y Antoine Semenyo.

Resultados de Colombia en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo K : Victoria 3 a 1 vs. Uzbekistán - Goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos).

: Victoria 3 a 1 vs. Uzbekistán - Goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz (Abbosbek Fayzullaev empató transitoriamente para los asiáticos). Fecha 2 del Grupo K : Victoria 1 a 0 vs. la República Democrática del Congo - Gol de Daniel Muñoz.

: Victoria 1 a 0 vs. la República Democrática del Congo - Gol de Daniel Muñoz. Fecha 3 del Grupo K: Empate 0 a 0 vs. Portugal.

Colombia está invicto en lo que va de la Copa del Mundo y quiere meterse en octavos de final CARL DE SOUZA - AFP

Resultados de Ghana en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L : Triunfo 1 a 0 vs. Panamá - Gol de Caleb Yirenkyi.

: Triunfo 1 a 0 vs. Panamá - Gol de Caleb Yirenkyi. Fecha 2 del Grupo L : Empate 0 a 0 vs. Inglaterra.

: Empate 0 a 0 vs. Inglaterra. Fecha 2 del Grupo L: Derrota 2 a 1 vs. Croacia - Gol de Derrick Luckassen (Petar Sucic y Nikola Vlasic convirtieron los tantos de los europeos).