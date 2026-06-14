Por dónde pasan Ecuador vs. Costa de Marfil y qué canal lo transmite en vivo

Ecuador sueña en grande en este Mundial 2026. Y por eso este domingo por la noche, cuando se enfrente a Costa de Marfil por la fecha 1 del Grupo E, intentará dar el primer paso hacia un objetivo que lo lleve a reescribir su historia. Desde las 20 de la Argentina, la Tri, conducida por Sebastián Beccacece y gozosa de la mejor generación de futbolistas en muchos años, asumirá el primer compromiso de riesgo en la zona que también componen Alemania y Curazao, uno de los debutantes de esta cita. Los detalles de este encuentro, como todos los de la competencia, se pueden seguir antes, durante y después de cada encuentro en canchallena.com.

El partido, que tendrá lugar en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con arbitraje del francés Francois Letexier, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow. Disney+ Premium y Paramount+ son las opciones de streaming.

Ecuador se ilusiona de la mano de su mejor generación de los últimos tiempos y jugadores que brillan en Europa Enrique Gonz·lez/ FederaciÛn Ecuatoriana de F˙tbol (FEF) - FEF

“Hay que tomar con naturalidad que Ecuador pueda ganar el Mundial. Tenemos la ilusión de ganarlo, pero no la obligación. Nos fijamos en lo que hizo Marruecos en Qatar, donde llegó hasta semifinales, y soñamos en grande”, dijo en la antesala del juego el rosarino Beccacece, quien comanda al plantel que lleva 19 partidos invicto y no pierde desde septiembre de 2024, cuando sucumbió ante Perú en las eliminatorias sudamericanas.

La afirmación, osada para muchos, se sustenta en que la Tri está compuesta de jugadores de una calidad técnica y táctica muy diferente a otras veces, apoyada por la fortaleza que le da que muchas de sus figuras militen en los mejores clubes del mundo. Por caso, la defensa, una de sus grandes virtudes, solo recibió cinco goles en 18 encuentros. En el equipo sobresalen el zaguero central William Pacho (bicampeón de la Champions League con París Saint Germain), Piero Hincapié (defensor campeón de la Premier League y finalista de la Champions con Arsenal) y el volante de contención Moisés Caicedo (campeón en el Mundial de Clubes con Chelsea).

A Sebastián Beccacece no le tiembla la vox cuando dice que Ecuador está para ser campeón del mundo Dolores Ochoa - AP

El mejor resultado de Ecuador en una Copa del Mundo fue hace 20 años, cuando alcanzó los octavos de final.

Costa de Marfil, por su parte, vuelve a disputar un Mundial después de sus ausencias consecutivas en Rusia 2018 y Qatar 2022. El objetivo principal es superar la etapa de grupos por primera vez.

Yan Diomande y Costa de Marfil se ilusionan con pasar de ronda por primera vez FRANCK FIFE - AFP

El de este domingo será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. Ecuador registra cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas contra selecciones africanas. El antecedente más reciente es del 27 de marzo de este año, en un amistoso internacional ante Marruecos disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, España, que finalizó 1 a 1 por los goles de John Yeboah -E- y Neil El Aynaoui -M-.

Costa de Marfil vs. Ecuador: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026.

Día : Domingo 14 de junio.

: Domingo 14 de junio. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: Francois Letexier (Francia).

Costa de Marfil vs. Ecuador: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.