Por dónde pasan Ecuador vs. Curazao y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Ecuador y Curazao por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El seleccionado sudamericano parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo. Juegan en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del chino Ma Ning, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Tri cayó ante Costa de Marfil por la mínima diferencia, con un gol de Amad Diallo, en su estreno en esta Copa del Mundo. Ese encuentro era clave por la paridad de ambos equipos, por lo que los dirigidos por Sebastián Becaccece ahora están obligados a sumar puntos en las dos jornadas que quedan. El equipo caribeño, por su parte, sufrió la peor derrota de la primera ronda al caer por 7 a 1 contra Alemania por un doblete de Kai Havertz y sendas anotaciones de Félix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia puso el 1 a 1 parcial).

Sebastián Becaccece, DT de Ecuador, aseguró que a su equipo le faltó efectividad ante Costa de Marfil Matt Slocum - AP

Ecuador vs. Curazao: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Ecuador : Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, William Pacho, Joel Ordóñez o Pervis Estupiñán, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco; John Yeboah, Pedro Vite o Nilson Angulo, Gonzalo Plata; y Enner Valencia.

: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, William Pacho, Joel Ordóñez o Pervis Estupiñán, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco; John Yeboah, Pedro Vite o Nilson Angulo, Gonzalo Plata; y Enner Valencia. Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville o Joshua Brenet; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Tahith Chong, Jeremy Antonisse o Sontje Hansen o Juriën Gaari; y Jürgen Locadia.

Fixture y resultados del Grupo E del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

El Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, será la sede del partido entre Ecuador y Curazao Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina