Tras debutar con una derrota, la selección argentina Sub 17 se presenta este domingo en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar y lo hace desde las 12.30 (hora argentina) frente a Mozambique por la tercera fecha del Grupo C en la la cancha número 7 del Complejo Aspire Zone.

El encuentro se transmiten en vivo por TV a través de DSports, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Argentina vs. Mozambique

La albiceleste cayó en la primera fecha contra Australia 2 a 0 y necesita un triunfo para no quedar relegado en la tabla de posiciones de su zona, más allá de que el hecho de que puede ingresar a los playoffs como uno de los mejores terceros le da todavía el margen para no ganar.

Su rival de turno, en contrapartida, goleó a Dinamarca en su primera presentación 4 a 0 y busca sumar otra vez para quedar al borde de la clasificación. De hecho, en caso de obtener un triunfo sacará pasaje a la próxima instancia más allá de lo que haga en la última jornada vs. los australiano.s

Posibles formaciones

Argentina: Valentin Reigia; Thiago Pérez, Alvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytia, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Valentin Reigia; Thiago Pérez, Alvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytia, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas. DT: Diego Placente. Mozambique: João Jofrisse; Allan de Figueiredo, Pirès Vieira, Pascoal Demi Floresnaldo Matias, Alírio Cuna Júnior, Valentim Pacane, Khensane Machel, Chausson Nhabanga, Antonio Nhampule y Diego Pelembe. DT: Luis Manuel Correia Guerreiro.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

9.30: Dinamarca vs. Australia - Cancha número 4

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones la Argentina se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.