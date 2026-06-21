Por dónde pasan España vs. Arabia Saudita y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este domingo a las 13 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del brasileño Raphael Claus
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Este domingo se enfrentan España y Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo. Juegan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 13 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Raphael Claus, televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
La Furia Roja, una de las principales candidatas al título, comenzó su participación con un sorpresivo empate 0 a 0 frente a Cabo Verde, en uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. El combinado árabe, por su parte, resistió la arremetida de Uruguay a lo largo de todo el segundo tiempo y rescató un empate 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-.
España vs. Arabia Saudita: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Fabián Ruiz, Ferrán Torres o Nico Williams; y Mikel Oyarzabal.
- Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Hassan Kadesh o Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari; Mohammed Abu Al-Shamat, Salem Al Dawsari; y Firas Al-Buraikan.
Fixture y resultados del Grupo H del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
- España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.
Fecha 3
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.
- Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.
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