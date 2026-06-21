Por dónde pasan España vs. Arabia Saudita y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan España y Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo. Juegan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 13 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Raphael Claus, televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja, una de las principales candidatas al título, comenzó su participación con un sorpresivo empate 0 a 0 frente a Cabo Verde, en uno de los resultados más inesperados de la primera jornada. El combinado árabe, por su parte, resistió la arremetida de Uruguay a lo largo de todo el segundo tiempo y rescató un empate 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-.

Arabia Saudita rescató un empate 1 a 1 ante Uruguay y quiere cortar con la ilusión de España CHANDAN KHANNA - AFP

España vs. Arabia Saudita: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

Posibles formaciones

España : Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Fabián Ruiz, Ferrán Torres o Nico Williams; y Mikel Oyarzabal.

: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Fabián Ruiz, Ferrán Torres o Nico Williams; y Mikel Oyarzabal. Arabia Saudita: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Hassan Kadesh o Ali Lajami, Abdulelah Al-Amri, Moteb Al-Harbi; Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari; Mohammed Abu Al-Shamat, Salem Al Dawsari; y Firas Al-Buraikan.

Fixture y resultados del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, será la sede del partido entre España y Arabia Saudita KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fecha 3