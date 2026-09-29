Por dónde pasan España vs. Croacia y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan España y Croacia por la fecha 2 del Grupo 3 de la UEFA Nations League 2026-2027. Juegan en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, a partir de las 15.45 (horario argentino), con arbitraje del neerlandés Serdar Gozubuyuk, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium (se requiere una suscripción activa para acceder a la plataforma). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja, además de ganar el Mundial 2026, acumula ocho triunfos seguidos y 39 partidos consecutivos sin derrotas, la racha más extensa de toda la historia, por lo que buscará estirar esa impresionante marca de imbatibilidad.

El seleccionado balcánico, por su parte, es uno de los países con mejor rendimiento futbolístico en los últimos años, pero está en un proceso de reconstrucción tras la eliminación en los 16vos de final de la última Copa del Mundo ante Portugal. De la camada gloriosa que fue subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, el pilar que aún permanece en el plantel es Luka Modric, quien sigue siendo capitán y figura a sus 41 años.

España se consagró campeona del mundo tras derrotar a la selección argentina por 1 a 0 en la final MANDEL NGAN - AFP

En el último partido entre ambos, por la fecha 1 de la etapa de grupos de la Eurocopa 2025, España se quedó con la victoria por 3 a 0 como local con goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal.

España vs. Croacia: cómo ver online

El encuentro entre españoles y croatas está programado para este miércoles a las 15.45 (horario argentino) en Sevilla, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

España : Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Merino, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol, Hrvoje Smolcic; Mateo Kovacic, Petar Sucic; Mario Pasalic, Luka Modric, Ivan Perisic; y Ante Budimir.

Cronograma y resultados de la fecha 2 de la Liga A de la UEFA Nations League

Jornada 2

Domingo 27 de septiembre

Grupo 2: Serbia 1 - 2 Países Bajos

Grupo 4: Dinamarca 2 - 0 Gales

Grupo 2: Alemania 0 - 1 Grecia

Grupo 4: Noruega 1 - 2 Portugal

Lunes 28 de septiembre

Grupo 1: Bélgica 0 - 1 Francia

Grupo 1: Turquía 1 - 4 Italia

Martes 29 de septiembre

Grupo 3: República Checa vs. Inglaterra - 15.45 en el Eden Arena de Praga.

Grupo 3: España vs. Croacia - 15.45 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

España goleó a Croacia por 3 a 0 la última vez que se vieron las caras, por la Eurocopa 2024 afp - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina