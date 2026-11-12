Por dónde pasan Estudiantes vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo

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Ambos equipos se enfrentan en Córdoba por la Supercopa Argentina con el anhelo de sumar una estrella más a su palmarés
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Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia dirimen este jueves desde las 20 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba con arbitraje de Yael Falón Pérez la Supercopa Argentina con el anhelo en común de sumar una estrella más a sus respectivos palmarés.
El cotejo se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia
El Pincha se ganó el derecho de pelear por este título por haber obtenido el Trofeo de Campeones 2025, en el que compitió como vencedor del Clausura 2025 y derrotó a Platense, el dueño del Apertura, 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás.
El equipo dirigido por Alexander Medina tiene en el horizonte la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Montevideo, el gran anhelo de una temporada que a nivel nacional le fue cuesta arriba. De hecho, no accedió a los playoffs del Clausura y los únicos dos partidos que le quedan en el año son, justamente, las definiciones.
La Lepra mendocina, por su parte, accedió a la Supercopa Argentina como campeón de la Copa Argentina 2025, en la que en la final se impuso a Argentinos Juniors por penales -igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario- en el estadio Monumental Presidente Perón.
El elenco de Alfredo Berti ratificó este año que lo hecho en 2025 no fue casualidad y se consolidó como uno de los mejores. Llegó a octavos de final de la Copa Libertadores y lideró en gran parte del año la Tabla Anual hasta que una serie de lesiones de jugadores importantes lo limitaron y terminó en el cuarto puesto, clasificado a la Sudamericana 2027 y expectante de que se libere un cupo para volver a estar en el máximo certamen continental.
Posibles formaciones
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Estudiantes con una cuota máxima de 2.55 contra 3.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Independiente Rivadavia. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 2.90.
Ambos clubes ya se enfrentaron dos veces este año. La última vez fue en el Torneo Clausura con victoria del Pincha 2 a 1 de local con goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pirez mientras que Sebastián Villa, de penal, descontó para el perdedor. En el Apertura, en tanto, igualaron 2 a 2 en Mendoza.
Todos los campeones de la Supercopa Argentina
- 2012: Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca
- 2013: Vélez 1 - 0 Arsenal
- 2014: Huracán 1 - 0 River
- 2015: San Lorenzo 4 - 0 Boca
- 2016: Lanús 3 - 0 River
- 2017: River 2 - 0 Boca
- 2018: Boca 0 (6) - (5) 0 Rosario Central
- 2019: River 5 - 0 Racing
- 2020: No se disputó
- 2021: No se disputó
- 2022: Boca 3 - 0 Patronato
- 2023: River 2 - 1 Estudiantes de La Plata
- 2024: Vélez 2 - 0 Central Córdoba
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 75 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Vélez y Estudiantes - 19
- Rosario Central - 14
- Huracán - 13
- Newell’s y Lanús - 9
- Belgrano - 7
- Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5
- Porteño (club extinguido) - 4
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 53
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán y Rosario Central - 13
- Estudiantes de La Plata - 12
- Newell’s - 9
- Belgrano - 7
- Lomas (club extinguido) y Lanús - 5
- Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - 4
- Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3
- Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - 2
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - 1
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