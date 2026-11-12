Por dónde pasan Estudiantes vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia dirimen este jueves desde las 20 en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba con arbitraje de Yael Falón Pérez la Supercopa Argentina con el anhelo en común de sumar una estrella más a sus respectivos palmarés.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Tiago Palacios y Álex Arce serían titulares en el encuentro de este jueves entre Estudiantes e Independiente Rivadavia Canchallena

La previa de Estudiantes vs. Independiente Rivadavia

El Pincha se ganó el derecho de pelear por este título por haber obtenido el Trofeo de Campeones 2025, en el que compitió como vencedor del Clausura 2025 y derrotó a Platense, el dueño del Apertura, 2 a 1 en el estadio Único de San Nicolás.

El equipo dirigido por Alexander Medina tiene en el horizonte la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en Montevideo, el gran anhelo de una temporada que a nivel nacional le fue cuesta arriba. De hecho, no accedió a los playoffs del Clausura y los únicos dos partidos que le quedan en el año son, justamente, las definiciones.

El Pincha jugará la final de la Copa Libertadores vs. Palmeiras en Montevideo MAURO PIMENTEL - AFP

La Lepra mendocina, por su parte, accedió a la Supercopa Argentina como campeón de la Copa Argentina 2025, en la que en la final se impuso a Argentinos Juniors por penales -igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario- en el estadio Monumental Presidente Perón.

El elenco de Alfredo Berti ratificó este año que lo hecho en 2025 no fue casualidad y se consolidó como uno de los mejores. Llegó a octavos de final de la Copa Libertadores y lideró en gran parte del año la Tabla Anual hasta que una serie de lesiones de jugadores importantes lo limitaron y terminó en el cuarto puesto, clasificado a la Sudamericana 2027 y expectante de que se libere un cupo para volver a estar en el máximo certamen continental.

Alfredo Berti llevó a Independiente Rivadavia de Mendoza a los primeros planos del fútbol nacional JUAN MANUEL BAEZ

Posibles formaciones

Estudiantes de La Plata : Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Estudiantes con una cuota máxima de 2.55 contra 3.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Independiente Rivadavia. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 2.90.

Ambos clubes ya se enfrentaron dos veces este año. La última vez fue en el Torneo Clausura con victoria del Pincha 2 a 1 de local con goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pirez mientras que Sebastián Villa, de penal, descontó para el perdedor. En el Apertura, en tanto, igualaron 2 a 2 en Mendoza.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

2012 : Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca

: Arsenal 0 (4) - (3) 0 Boca 2013 : Vélez 1 - 0 Arsenal

: Vélez 1 - 0 Arsenal 2014 : Huracán 1 - 0 River

: Huracán 1 - 0 River 2015 : San Lorenzo 4 - 0 Boca

: San Lorenzo 4 - 0 Boca 2016 : Lanús 3 - 0 River

: Lanús 3 - 0 River 2017 : River 2 - 0 Boca

: River 2 - 0 Boca 2018 : Boca 0 (6) - (5) 0 Rosario Central

: Boca 0 (6) - (5) 0 Rosario Central 2019 : River 5 - 0 Racing

: River 5 - 0 Racing 2020 : No se disputó

: No se disputó 2021 : No se disputó

: No se disputó 2022 : Boca 3 - 0 Patronato

: Boca 3 - 0 Patronato 2023 : River 2 - 1 Estudiantes de La Plata

: River 2 - 1 Estudiantes de La Plata 2024: Vélez 2 - 0 Central Córdoba

Vélez Sarsfield fue el último campeón de la Supercopa Argentina Juan Jose Garcia

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Títulos nacionales