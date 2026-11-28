Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentan este sábado 28 de noviembre, desde las 17 (horario argentino), por la final de la Copa Libertadores 2026 que dirimirá al nuevo campeón. El encuentro se disputará en el estadio Centenario de Montevideo y en la Argentina se podrá ver por televisión y streaming o seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas deportivas de LA NACION.

El partido entre Estudiantes y Palmeiras se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Telefé y Fox Sports, además de la plataforma habilitada para la competencia.

Las opciones para seguir la final:

Telefé: transmisión por televisión abierta.

transmisión por televisión abierta. Fox Sports: señal de televisión por cable.

señal de televisión por cable. ESPN: disponible a través de Disney+ Premium.

disponible a través de Disney+ Premium. Disney+: el encuentro se podrá seguir mediante el servicio de streaming, con el plan correspondiente.

el encuentro se podrá seguir mediante el servicio de streaming, con el plan correspondiente. Pluto TV: también figura entre las opciones de transmisión informadas por la Conmebol.

En el caso de Telefé, la programación comenzará a las 15.30, con la previa del encuentro.

Guido Carrillo y José Manuel 'Flaco' López, referencias ofensivas absolutas de Estudiantes y Palmeiras, serán titulares Canchallena

La sede de esta final de Libertadores guarda un recuerdo especial para Estudiantes: allí conquistó su primera Copa Libertadores, en 1968, cuando venció a Palmeiras, el mismo rival de este sábado, por 2 a 0 en el partido de desempate de aquella final. Casi seis décadas después, los dos equipos volverán a encontrarse en el mismo escenario, esta vez para definir al campeón de la edición 2026.

A su vez, el equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, luego de una campaña en la que consiguió su clasificación a la final tras eliminar a Flamengo, campeón 2025 en las semifinales. Palmeiras, por su parte, irá en busca de su cuarta consagración en el torneo, después de dejar en el camino a Fluminense, otro peso pesado del continente.

Alexander Medina es uruguayo y más local que nadie en Montevideo; el DT de Estudiantes está ilusionado EITAN ABRAMOVICH - AFP

Estudiantes vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Libertadores 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Centenario de Montevideo, Uruguay.

: Centenario de Montevideo, Uruguay. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

: Jesús Valenzuela (Venezuela). Minuto a minuto: canchallena.com

El DT de Estudiantes Alexander Medina pondrá en cancha a lo mejor que tiene a disposición. Lo único que falta es encontrar el reemplazante ideal de Baltasar Rodríguez, expulsado en la vuelta de las semifinales ante Flamengo. Para ese puesto, el ‘Cacique’ analiza cuatro alternativas: Fabricio Pérez, Edwuin Cetré, Eric Meza o Gastón Benedetti.

Por el lado de Palmeiras, el entrenador Abel Ferreira tiene algunas dudas que, poco a poco, parecieran resolverse. En primer lugar, Vitor Roque le estaría ganando la pulseada a Andreas Pereira para ser titular en la final ante el Pincha. Por otro lado, el dueño del lateral izquierdo aún no está claro, pero Arthur Gabriel tendría más chances de jugar desde el arranque que el uruguayo Joaquín Piquerez, quien recientemente se recuperó de una lesión muscular en el muslo derecho.

Estudiantes de La Plata es uno de los equipos argentinos más ganadores de la Copa Libertadores y a la vez dueño de una mística que atraviesa los años. El Pincha levantó el trofeo en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009) y alcanzó dimensión continental durante la era de Osvaldo Zubeldía, cuando se convirtió en el primer equipo en conquistar tres ediciones consecutivas.

Casi cuatro décadas después, volvió a tocar la gloria de la mano de Alejandro Sabella y con Juan Sebastián Verón, hoy su presidente, como emblema, tras vencer a Cruzeiro en Belo Horizonte. Ahora, en 2026, el conjunto platense vuelve a situarse ante una oportunidad histórica: buscar su quinta estrella continental frente a Palmeiras, el mismo rival al que superó en la final de 1968 para iniciar su leyenda.

Alejandro Sabella y Juan Sebastián Verón, en la conquista de la cuarta copa Libertadores de Estudiantes

En el historial de la Copa Libertadores, la Argentina acumula 25 conquistas y tiene a Independiente como su máximo exponente, con siete títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984). Detrás aparece Boca Juniors, con seis consagraciones (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), mientras que River y Estudiantes comparten el tercer escalón, con cuatro cada uno.

Guido Carrillo y José Manuel 'Flaco' López, referencias ofensivas de Estudiantes y Palmeiras, serán titulares este sábado Canchallena

El Millonario levantó el trofeo en 1986, 1996, 2015 y 2018; el Pincha, en tanto, lo hizo en 1968, 1969, 1970 y 2009. Más atrás se ubican Racing 1967), Argentinos Juniors (1985), Vélez (1994) y San Lorenzo (2014), todos con una conquista.

Si Estudiantes se impone ante Palmeiras en la final de 2026, alcanzará su quinta Libertadores y quedará como el tercer club argentino más ganador en soledad.