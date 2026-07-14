Por dónde pasan Francia vs. España y qué canal lo transmite en vivo

Las semifinales del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 arrancan este martes con el encuentro estelar entre las selecciones de Francia y España, programado para las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros. Todos los detalles se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

El partido se transmite a través de múltiples pantallas, de televisión y streaming. Los canales que disponen del juego son Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública y se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. También está disponible en las plataformas digitales Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

El equipo que se imponga en el partido avanzará a la definición y esperará por Inglaterra o Argentina, que chocarán el miércoles a las 16 (hora argentina) en Atlanta. El derrotado, en tanto, enfrentará al perdedor de ese otro cruce por el tercer puesto.

Lo que hay que saber de Francia vs. España

Les Bleus anhela ganar su tercera Copa del Mundo, tras las de Francia 1998 y Rusia 2018, y es el principal favorito por lo que demostró en sus seis partidos anteriores, los cuales los ganó con autoridad y lo invitan a soñar con jugar su tercera final en fila después del mal trago en Qatar 2022 con la selección argentina.

Su camino en el torneo empezó con triunfos sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1, lo que le valió el primer puesto en el Grupo I. En 16avos de final despachó a Suecia 3 a 0, en octavos venció a Paraguay 1 a 0 y en cuartos, a Marruecos 2 a 0. Con 16 goles a favor y solo dos en contra, es uno de los equipos con mayor poder de anotación y uno de los que menos recibió.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, estrellas de Francia y España, se verán las caras en la semifinal del Mundial 2026 Canchallena

La Furia Roja, por su parte, va de menor a mayor y, sueña con ser campeón otra vez tras Sudáfrica 20210. Sin la autoridad de los franceses, se consolidó como un equipo confiable y es el que menos tantos recibió en el certamen porque solo Bélgica le anotó uno en el triunfo 2 a 1 en cuartos de final.

Antes, el conjunto de Luis De la Fuente empezó el campeonato con un sorpresivo empate frente a Cabo Verde 0 a 0 y, después, le ganó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. Con siete puntos, lideró el Grupo H y en 16avos doblegó a Austria 3 a 0. En cuartos, su víctima fue Portugal 1 a 0.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Francia con una cuota máxima de 2.40 contra 3.35 que cotiza su derrota, es decir una victoria de España. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.36.

Por tratarse de dos países afiliados a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y con un gran poderío, tienen un amplio historial entre sí con encuentros en instancias importantes. Ejemplo de ello es que jugarán entre sí la cuarta semifinal en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025 y los galos festejaron en la Nations League 2021.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League 2025, y el combinado de De la Fuente ganó un partido memorable 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani.