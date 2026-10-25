Por dónde pasan hoy Independiente vs. Boca y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan Independiente y Boca en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Rojo, que viene de empatar 1 a 1 con Racing como visitante, se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El xeneize, por su parte, está segundo en la clasificación general del Grupo A con 24 unidades al igual que Defensa y Justicia y Vélez, a los que supera por diferencia de gol (+7 contra +6 del Halcón de Florencio Varela y +5 del Fortín). En la última fecha venció por 2 a 1 a Talleres en la Bombonera y en la próxima recibirá a River en una nueva edición del Superclásico.

Independiente no gana desde hace tres partidos y quiere volver a la victoria ante Boca Gonzalo Colini - La Nación

Independiente vs. Boca. cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Independiente : Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel.

: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Cronograma y resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Viernes 23 de octubre

Gimnasia de Mendoza 1 - 2 Platense (Zona A)

Gimnasia de La Plata 2 - 0 Sarmiento (Zona B)

Tigre 0 - 1 Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45: Banfield vs. Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

17: Talleres vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

19.15: San Lorenzo vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.30: Rosario Central vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de octubre

14.45: Aldosivi vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

17: Independiente vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium-

En el último partido entre Boca e Independiente, por el Apertura 2026, el xeneize ganó 2 a 0 Manuel Cortina

19.15: River vs. Racing (Zona B) -TNT Sports-

21.30: Central Córdoba vs. Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Barracas Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 26 de octubre

19: Unión vs. Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Instituto vs. Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Martes 27 de octubre