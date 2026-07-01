Por dónde pasan Inglaterra vs. RD Congo y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Inglaterra y la República Democrática del Congo por los 16vos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo. Juegan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 13 (horario argentino), con arbitraje del jordano Adham Makhadmeh, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Los Tres Leones se metieron en la primera instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo como líderes del Grupo L, con siete puntos, producto de sendas victorias por 4 a 2 frente a Croacia y por 2 a 0 ante Panamá, y un empate 0 a 0 con Ghana. Los Leopardos, por su parte, quedaron terceros en la zona K con cuatro unidades y avanzaron de ronda como los mejores entre los 12 que culminaron en la misma posición en sus respectivos grupos.

El festejo de los jugadores de la República Democrática del Congo tras pasar a 16vos de final MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inglaterra vs. República Democrática del Congo: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 13 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; y Harry Kane.

: Jordan Pickford; Djed Spence o John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Marcus Rashford; y Harry Kane. RD Congo: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi o Brian Cipenga, Arthur Masuaku; Noah Sadiki o Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Nathanaël Mbuku o Ngal’ayel Mukau; Cédric Bakambu o Fiston Mayele y Yoane Wissa.

Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo L: Triunfo 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).

- Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas). Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.

Fecha 3 del Grupo L: Triunfo 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Aunque sufrió más de lo pensado, Inglaterra le ganó 2 a 0 a Panamá en el cierre de la etapa de grupos MATTIA OZBOT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de RD Congo en lo que va del Mundial 2026