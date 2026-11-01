Por dónde pasan la final de la Messi Cup 2026, con River

La Sub 16 de River tiene este domingo, un nuevo gran desafío en la Messi Cup 2026, el torneo que el Millonario se quedó el año pasado en la primera edición: retener el título. Desde las 19 (horario argentino), se mide con Palmeiras de Brasil en Miami, sede íntegra del certamen que creó el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi. El juego se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3 o seguir vía streaming a través de Disney+ Premium.

Para acceder al partido por el título el Millonario eliminó a Atlético de Madrid por penales luego de empatar 2 a 2. En el tiempo reglamentario, los goles del equipo argentino fueron convertidos por Mateo Amarilla y Jorge Sosa Ibarra; mientras que para el Colchonero anotaron Pablo Jiménez Martos e Iker Fernández Lara. En la tanda, el arquero de River, Rodolfo Duarnte, fue la gran figura al atajar tres penales y convertir uno.

Antes, en cuartos de final, el Millonario sacó a Flamengo por 2 a 1 con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão).

Justamente ante Atlético de Madrid se consagró River el año pasado, en la primera edición de este certamen.

Palmeiras, por su parte, venció a Ajax por 3 a 2 por los tantos de Miguel Messias, Gabriel Bueno y Miguel Alves (Lennox Heitinga convirtió un doblete para los neerlandeses). El club europeo llegó a estar en ventaja por 2 a 0 gracias a los goles del hijo del ex-jugador de Atlético de Madrid y la selección de Países Bajos, John Heitinga, pero los brasileños fueron muy superiores en el segundo tiempo y se quedaron con el triunfo.

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Ya están definidos los finalistas de la Copa Oro. Así quedó el cuadro.

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The Gold Cup finalists are set. This is how the bracket looks.



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River vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Messi Cup 2026

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio: Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pudieron ver en vivo en el plan Premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la finalde este domingo entre River y Palmeiras, también están disponibles en televisión a través de ESPN 3.

ESPN.

Disney+ Premium.

River Sub 16 hizo un gran camino en la Messi Cup y lo quiere coronar este domingo con el título

El camino de River hacia la final

Fecha 1 del Grupo A: 0-0 vs. Chelsea.

Fecha 2 del Grupo A: 2-0 vs. Ajax.

Fecha 3 del Grupo A: 3-1 vs. Inter de Milán.

Cuartos de final: 2-1 vs. Flamengo.

Semifinal: 2-2 (5 a 4 por penales) vs. Atlético de Madrid.

El camino de Palmeiras hacia la final

Fecha 1 del Grupo B: 2-0 vs. Barcelona.

Fecha 2 del Grupo B: 1-1 vs. Newell’s.

Fecha 3 del Grupo B: 3-1 vs. Arsenal.

Cuartos de final: 6-3 vs. Benfica.

Semifinal: 3-2 vs. Ajax.