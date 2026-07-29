Por dónde pasan Lanús vs. Cienciano, por la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles se enfrentan Cienciano y Lanús por la vuelta de los playoffs de 16vos de final de la Copa Sudamericana 2026. En la ida, disputada la semana pasada en la Argentina, el local se impuso por 2 a 0. Juegan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Carlos Betancur, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Granate es el último campeón de la Sudamericana. A raíz de ello, ingresó a la Libertadores de este año y formó parte del Grupo G, en el que terminó tercero con nueve puntos, por lo que decantó otra vez en el segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Los peruanos, en tanto, conformaron la zona B de la Sudamericana y terminaron como escoltas de Atlético Mineiro con ocho unidades, motivo por el cual avanzaron a los playoffs.

Horacio Melgarejo es el entrenador de Cienciano y buscará revertir la serie ante Lanús

Cienciano vs. Lanús: cómo ver online

La final está programada para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en Cusco, Perú, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Cienciano : Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg.

: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza; Carlos Garcés y Alejandro Hohberg. Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson o Dylan Aquino, Ramiro Carrera; y Yoshan Valois.

Carlos Izquierdoz sería titular y capitán de Lanús en la revancha ante Cienciano, de Perú Walter Manuel Cortina

Resultados internacionales de Cienciano en 2026

Fecha 1 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. Juventud Las Piedras.

Empate 1 a 1 vs. Juventud Las Piedras. Fecha 2 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Victoria 2 a 0 vs. Academia Puerto Cabello.

Victoria 2 a 0 vs. Academia Puerto Cabello. Fecha 3 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Victoria 1 a 0 vs. Atlético Mineiro.

Victoria 1 a 0 vs. Atlético Mineiro. Fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Derrota 3 a 0 vs. Academia Puerto Cabello.

Derrota 3 a 0 vs. Academia Puerto Cabello. Fecha 5 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Derrota 2 a 0 vs. Atlético Mineiro.

Derrota 2 a 0 vs. Atlético Mineiro. Fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana: Empate 1 a 1 vs. Juventud Las Piedras.

Resultados internacionales de Lanús en 2026