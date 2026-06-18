Por dónde pasan México vs. Corea del Sur y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este jueves a las 22 (horario argentino) en el estadio Chivas de Guadalajara, México, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera
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Este jueves se enfrentan México y Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. Es un duelo trascendental porque ambos ganaron en sus respectivos debuts. Juegan en el estadio Chivas de Guadalajara, México, a partir de las 22 (horario argentino), con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, televisación de DSports, TyC Sports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Tri, uno de los tres anfitriones de esta edición junto a Estados Unidos y Canadá, comenzó su participación con el pie derecho al derrotar a Sudáfrica por 2 a 0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un compromiso en el que sufrió la expulsión de César Montes. El seleccionado surcoreano, por su parte, también ganó en su estreno: fue 2 a 1 ante República Checa gracias a las anotaciones de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu (Ladislav Krejci puso en ventaja parcial a los europeos).
México vs. Corea del Sur: cómo ver online
El partido está programado para este jueves a las 22 (horario argentino) en Guadalajara, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez o Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora o Brian Gutiérrez, Érik Lira, Álvaro Fidalgo o Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
- Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Young-woo Seol, Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Gi-hyuk Lee, Lee Tae-seok; Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho; Kang-In Lee, Son Heung-Min; y Oh Hyeon-Gyu o Lee Jae-Sung o Hwang Hee-Chan.
Fixture del Grupo A del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
- República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara.
Fecha 3
- República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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