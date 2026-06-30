Por dónde pasan México vs. Ecuador y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan México y Ecuador por los 16vos de final del Mundial 2026. En la previa, es uno de los partidos más parejos de la primera instancia de eliminación directa de esta edición. Juegan en el estadio Azteca de la Ciudad de México, a partir de las 22 (horario argentino), con arbitraje del esloveno Slavko Vincic, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Tri se metió en esta inédita ronda de la Copa del Mundo tras quedar puntero en el Grupo A con puntaje ideal, producto de sendas victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece, por su parte, avanzó luego de finalizar en el tercer puesto de la zona E con cuatro puntos, dos menos que el líder Alemania, al que venció en la última fecha, y que el escolta Costa de Marfil, con el que perdió en el debut (ambos fueron eliminados en 16vos).

México ganó todos los partidos de la etapa de grupos y se ilusiona con llegar lejos en el Mundial CARL DE SOUZA - AFP

México vs. Ecuador: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

México : Raúl Rangel; Israel Reyes o Jorge Sánchez, Edson Álvarez o César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo o Luis Romo, Érik Lira, Brian Gutiérrez o Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

: Raúl Rangel; Israel Reyes o Jorge Sánchez, Edson Álvarez o César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo o Luis Romo, Érik Lira, Brian Gutiérrez o Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; y Enner Valencia o Kevin Rodríguez.

Resultados de México en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo A: Victoria 2 a 0 vs. Sudáfrica - Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

- Goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Fecha 2 del Grupo A: Victoria 1 a 0 vs. Corea del Sur - Gol de Luis Romo.

- Gol de Luis Romo. Fecha 3 del Grupo A: Victoria 3 a 0 vs. República Checa - Goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Resultados de Ecuador en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo E: Derrota 1 a 0 vs. Costa de Marfil - El tanto de los africanos lo hizo Amad Diallo.

- El tanto de los africanos lo hizo Amad Diallo. Fecha 2 del Grupo E: Empate 0 a 0 vs. Curazao.

Fecha 3 del Grupo E: Triunfo 2 a 1 vs. Alemania - Goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata (Leroy Sané puso en ventaja parcial a los europeos).