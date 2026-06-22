Por dónde pasan Noruega vs. Senegal y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este lunes a las 21 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio
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Este lunes se enfrentan Noruega y Senegal por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que necesita recuperarse tras un flojo debut. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
Los vikingos rojos iniciaron su participación en esta Copa del Mundo con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Irak con un doblete de Erling Halland y sendas anotaciones de Leo Skiri Ostigard y Aymen Hussein en contra (el propio Hussein había empatado transitoriamente para los asiáticos). Los Leones de la Teranga, por su parte, quieren sumar sus primeros puntos tras perder por 3 a 1 con Francia por un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).
Noruega vs. Senegal: cómo ver online
El partido está programado para este lunes a las 21 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- DSports.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Noruega: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem o Leo Östigard, David Møller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Alexander Sorloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.
- Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara o Habib Diarra, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Ibrahim Mbaye o Ismaïla Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson.
Fixture y resultados del Grupo I del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
- Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.
- Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Fecha 3
- Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.
- Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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