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Por dónde pasan Países Bajos vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este lunes a las 22 (horario argentino) en el estadio BBVA de Monterrey, México, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio

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Brian Brobbey, una de las grandes revelaciones de lo que va del Mundial, sería titular ante Marruecos
Brian Brobbey, una de las grandes revelaciones de lo que va del Mundial, sería titular ante MarruecosFRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este lunes se enfrentan Países Bajos y Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026. Es uno de los partidos más esperados y parejos, al menos en los papeles, de esta primera instancia de eliminación directa. Juegan en el estadio BBVA de Monterrey, México, a partir de las 22 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés se clasificó a esta ronda como líder del Grupo F con siete puntos, producto de un empate 2 a 2 con Japón, una goleada 5 a 1 contra Suecia y un triunfo por 3 a 1 contra Túnez. Los Leones del Atlas, por su parte, quedaron segundos en la zona C con siete unidades al igual que Brasil, que terminó puntero con la misma cantidad pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +3). La Verdeamarela ya se metió en octavos de final tras derrotar a Japón por 2 a 1.

Marruecos no mostró su mejor versión en la etapa de grupos, pero le alcanzó para pasar y aún está invicto
Marruecos no mostró su mejor versión en la etapa de grupos, pero le alcanzó para pasar y aún está invictoMike Stewart - AP

Países Bajos vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 22 (horario argentino) en Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

Posibles formaciones

  • Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven o Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville o Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.
  • Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui o Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi o Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi o Ayoub El Kaabi, Bilal El Khannouss; y Ismael Saibari.

Resultados de Países Bajos en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo F: Empate 2 a 2 vs. Japón - Goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville (Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron los goles de los Samuráis Azules).
  • Fecha 2 del Grupo F: Victoria 5 a 1 vs. Suecia - Dos goles de Brian Brobbey, dos de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville (Anthony Elanga descontó para los de Azul y Amarillo).
  • Fecha 3 del Grupo F: Victoria 3 a 1 vs. Túnez - Goles de Ellyes Skhiri en contra, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke (Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago).
Países Bajos cerró la etapa de grupos con una victoria frente a Túnez y pasó a 16vos de final
Países Bajos cerró la etapa de grupos con una victoria frente a Túnez y pasó a 16vos de finalFrancois Nel - Getty Images North America

Resultados de Marruecos en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo C: Empate 1 a 1 vs. Brasil - Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de la Verdeamarela).
  • Fecha 2 del Grupo C: Triunfo 1 a 0 vs. Escocia - Gol de Ismael Saibari.
  • Fecha 3 del Grupo C: Triunfo 4 a 2 vs. Haití - Goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine (Bono en contra y Wilson Isidor anotaron para el seleccionado centroamericano).
Marruecos sufrió más de lo pensado frente a Haití, pero se quedó con una victoria por 4 a 2
Marruecos sufrió más de lo pensado frente a Haití, pero se quedó con una victoria por 4 a 2Erik S. Lesser - FR53108 AP
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