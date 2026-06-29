Por dónde pasan Países Bajos vs. Marruecos y qué canal lo transmite en vivo

Este lunes se enfrentan Países Bajos y Marruecos por los 16vos de final del Mundial 2026. Es uno de los partidos más esperados y parejos, al menos en los papeles, de esta primera instancia de eliminación directa. Juegan en el estadio BBVA de Monterrey, México, a partir de las 22 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado neerlandés se clasificó a esta ronda como líder del Grupo F con siete puntos, producto de un empate 2 a 2 con Japón, una goleada 5 a 1 contra Suecia y un triunfo por 3 a 1 contra Túnez. Los Leones del Atlas, por su parte, quedaron segundos en la zona C con siete unidades al igual que Brasil, que terminó puntero con la misma cantidad pero con mejor diferencia de gol (+6 contra +3). La Verdeamarela ya se metió en octavos de final tras derrotar a Japón por 2 a 1.

Marruecos no mostró su mejor versión en la etapa de grupos, pero le alcanzó para pasar y aún está invicto Mike Stewart - AP

Países Bajos vs. Marruecos: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 22 (horario argentino) en Monterrey, México, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Países Bajos : Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven o Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville o Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven o Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville o Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey. Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui o Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi o Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi o Ayoub El Kaabi, Bilal El Khannouss; y Ismael Saibari.

Resultados de Países Bajos en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo F: Empate 2 a 2 vs. Japón - Goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville (Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron los goles de los Samuráis Azules).

- Goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville (Keito Nakamura y Daichi Kamada anotaron los goles de los Samuráis Azules). Fecha 2 del Grupo F: Victoria 5 a 1 vs. Suecia - Dos goles de Brian Brobbey, dos de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville (Anthony Elanga descontó para los de Azul y Amarillo).

- Dos goles de Brian Brobbey, dos de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville (Anthony Elanga descontó para los de Azul y Amarillo). Fecha 3 del Grupo F: Victoria 3 a 1 vs. Túnez - Goles de Ellyes Skhiri en contra, Brian Brobbey y Jan Paul van Hecke (Hazem Mastouri descontó para las Águilas de Cartago).

Países Bajos cerró la etapa de grupos con una victoria frente a Túnez y pasó a 16vos de final Francois Nel - Getty Images North America

Resultados de Marruecos en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo C: Empate 1 a 1 vs. Brasil - Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de la Verdeamarela).

- Gol de Ismael Saibari (Vinícius Jr. convirtió el tanto de la Verdeamarela). Fecha 2 del Grupo C: Triunfo 1 a 0 vs. Escocia - Gol de Ismael Saibari.

- Gol de Ismael Saibari. Fecha 3 del Grupo C: Triunfo 4 a 2 vs. Haití - Goles de Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine (Bono en contra y Wilson Isidor anotaron para el seleccionado centroamericano).