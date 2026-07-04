Por dónde pasan Paraguay vs. Francia y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo de la mano de una defensa sólida. Juegan en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 18 (horario argentino), con arbitraje del uzbeko lgiz Tantashev, televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Albirroja protagonizó una de las grandes sorpresas de 16vos de final al dejar en el camino nada menos que a Alemania, tetracampeón del mundo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en los 120′ reglamentarios por los goles de Julio Enciso y Kai Havertz. Los Blues, por su parte, derrotaron con contundencia a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Michael Olise.

Orlando Gill fue la gran figura de Paraguay frente a Alemania, donde la Albirroja pasó por penales MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paraguay vs. Francia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

Posibles formaciones

Paraguay : Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale u Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla o Gabriel Ávalos, Matías Galarza, Diego Gómez; Miguel Almirón y Julio Enciso.

: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale u Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla o Gabriel Ávalos, Matías Galarza, Diego Gómez; Miguel Almirón y Julio Enciso. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne o Theo Hernández; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola o Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

Resultados de Paraguay en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo D: Derrota 4 a 1 vs. Estados Unidos - Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos).

- Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos). Fecha 2 del Grupo D: Victoria 1 a 0 vs. Turquía - Gol de Matías Galarza.

- Gol de Matías Galarza. Fecha 3 del Grupo D: Empate 0 a 0 vs. Australia.

16vos de final: Empate 1 a 1 y victoria 4 a 3 por penales vs. Alemania - Gol de Julio Enciso (Leroy Sané puso en ventaja parcial a los europeos).

Resultados de Francia en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 1 vs. Senegal - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).

- Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcolá (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos). Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 3 a 0 vs. Irak - Dos goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

- Dos goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026: Triunfo 4 a 1 vs. Noruega - Tres goles de Ousmane Dembélé y uno de Désiré Doué (Thelo Aasgaard descontó para los Vikingos Rojos).

- Tres goles de Ousmane Dembélé y uno de Désiré Doué (Thelo Aasgaard descontó para los Vikingos Rojos). Octavos de final: Triunfo 3 a 0 vs. Suecia - Dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola.